Убивства, викрадення та пограбування: кримінальні справи, які сколихнули Кременчук та область у 2024

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 135

«Кременчуцький Телеграф» зібрав 10 найгучніших кримінальних подій, які сколихнули Кременчук та область у 2024 році: від розбійних нападів і смертельних ДТП до резонансних судових процесів і викрадення немовляти. Дізнайтеся більше про найбільш обговорювані інциденти та перебіг їх розслідувань

Нерідко у соцмережах чи телеграм-каналах цьогоріч можна було зустріти вислів «Полтавщина кримінальна». І дійсно: за цей рік кримінальних подій у Кременчуці та області сталося стільки, що важко й порахувати. Ми ж намагалися обрати 10 найгучніших та найрезонансніших матеріалів, які сталися упродовж року.

У березні двоє чоловіків вчинили розбійний напад на заправку поблизу Кременчука та привласнили 101 тисячу 359 гривень. Згодом правоохоронці встановили особи грабіжників та їхнє місце перебування. 22 березня одного із грабіжників затримали у нього вдома у Кременчуці. Тоді правоохоронцям довелося перекрити вулицю, зловмисник погрожував застосувати зброю та вибухівку.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у підозрюваних зброю, транспортні засоби, гроші та інші речові докази. Також поліціянти знайшли у затриманих близько 760 г канабісу.

На суді обвинувачені вину у скоєному визнали та розкаялися. Їх обох визнали винними у пограбуванні та призначили по 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У березні Крюківський районний суд виніс вирок водієві, який у червні минулого року здійснив на Раківці смертельну аварію. Тоді 20-річний Віктор Шаблій їхав на автомобілі зі швидкістю близько 127 км/год і на нерегульованому пішохідному переході збив 14-річного Давида Клепача та 22-річного Івана Яскевича. Суд присудив йому 8 років за ґратами та виплату моральної компенсації — по 300 тисяч гривень обом родинам.

Проте родичі загиблих хлопців із таким рішенням суду не погодилися і подали апеляцію. У листопаді відбулося перше засідання у Полтавському апеляційному суді. Потерпілі прохають про збільшення строку ув’язнення до максимального, передбаченого санкцією статті — 12 років. Наполягають адвокати потерпілих і на збільшенні сум компенсацій — до п’яти та одного мільйона гривень. Зазначимо, що на момент засідання призначену навесні компенсацію у 300 тисяч гривень потерпілим Шаблій так і не виплатив.

У свою чергу адвокат обвинуваченого просить суд перекваліфікувати справу, аби своєму підзахисному вирок ще зменшити.

Наразі розгляд справи в апеляційному суді продовжується.

9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» сталася бійка між водієм маршрутки та його пасажиром. Водій зробив пасажиру зауваження щодо запізнення, а той натомість почав розмахувати кулаками. Між чоловіками виникла бійка, у результаті якої непритомного 55-річного водія забрали до лікарні.

Водій помер у лікарні, не приходячи до тями. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися рідні загиблого. Вони дізналися, що військового, який побив тоді Олега, не затримали. Він зараз знаходиться вдома, у Кременчуці, і має статус свідка. Це рідних обурило — вони хвилюються, що позаяк обвинувачений є військовим, він може уникнути покарання, а відбутися умовним терміном і спокійно собі жити далі. Тоді ж син водія, Богдан, поділився із журналістами подробицями справи.

Наразі ж триває судовий процес у справі: суд досліджує докази та допитує свідків.

Наприкінці травня поліція Полтавщини оголосила у розшук 12-річну Дарію Волошину. Розшукували дівчинку протягом 4-х днів, аж доки правоохоронцям не вдалося знайти місце перебування її останків.

З’ясувалося, що дитину викрав 57-річний чоловік. Він заманив її до свого автомобіля, привіз додому та зґвалтував. Уранці вивіз дівчинку за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги й прикидав гіллям.

Проте під час досудового розслідування слідчі встановили, що це не єдиний епізод на рахунку підозрюваного. У серпні минулого року він вчиняв сексуальне насильство щодо 9-річної онучки своїх знайомих — під час обшуків у нього на комп’ютері та телефоні знайшли оголені фотографії дитини.

Нині ж усі матеріали справи щодо ґвалтівника скеровані до суду. Йому загрожує довічне ув’язнення.

7 червня у Кременчуці зник безвісти 38-річний Сергій Шамрай. Відомо, що 4 червня він потрапив до лікарні імені Богаєвського, а вже на ранок 7 червня його у палаті не було.

29 червня працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» та небайдужими містянами вийшли на пошуки зниклого. Перевіряли територію першої міської лікарні, звідки в ніч з 6 на 7 червня зник чоловік, а також територію колишніх артскладів.

Усього до пошуків було долучено понад 60 людей, але, на жаль, результату це не дало. Оперативники планували залучити і водолазів для перевірки озера, розташованого на території артскладів.

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На початку липня у центрі Кременчука сталася чергова смертельна аварія: водійка автомобіля Range Rover збила на дорозі 63-річну велосипедистку та зникла з місця події. Згодом правоохоронці її особу становили та знайшли. А за кілька днів після події 63-річна потерпіла померла в лікарні.

На початку грудня Автозаводський районний суд виніс водійці вирок за скоєне. На суді жінка свою вину визнала. Їй присудили вирок у вигляді 1 року іспитового терміну.

14 липня не тільки Кременчук, а й ледь не всю Україну сколихнула новина: із палати перинатального центру у місті викрали новонароджену дитину. А вже за кілька днів поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваному у викраденні немовляти обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 днів.

Судовий процес у цій справі й досі триває, а підозрювана людина перебуває за ґратами.

У серпні соцмережі «вибухнули» новиною про те, що червні цього року у селищі Котельва на пляжі біля річки компанія із трьох осіб познущалася з 12-річного хлопця. Усе це вони знімали на телефон. Зокрема, мова тоді йшла і про сексуальне насилля.

Наприкінці серпня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом за фактом зґвалтування малолітного хлопця. За кілька днів підозрюваних у скоєному встановили. Ними виявилися 22-річний чоловік та 15-річний підліток. 22-річному чоловікові того ж дня повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. Запобіжний захід у вигляді перебування під наглядом батьків на час досудового розслідування обрали й для 15-річного підозрюваного.

Тепер же обоє обвинувачених постануть перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві.

У листопаді кременчуцькому адвокату Б., колишньому керівникові одного із відділів міськвиконкому, оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Зокрема, у червні цього року чоловік завадив відправити до навчального центру трьох військовозобов’язаних кременчужан, які пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби.

У листопаді адвокат не дозволив військовослужбовцям Кременчуцького РТЦК та СП перевірити військово-облікові документи у громадянина. Він завів того у приміщення суду та блокував двері, аби військовослужбовці та поліція не могли потрапити всередину.

Також відомо, що адвокат на своїх сторінках у соцмережах публікував поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов’язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, «заручниками».

Проте з ухвали Октябрського районного суду стало відомо, що підозрюваний 27 листопада 2024 року виїхав за кордон, зокрема до Австрії. 5 листопада постановою слідчого органу внутрішніх справ слідчого відділу Служби безпеки України адвоката Б. оголосили у розшук, зокрема й міжнародний.

І минулої п’ятниці у стінах Автозаводського суду нарешті відбулося перше судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 у 2021 році. На лаві підсудних — двоє колишніх педагогів дитсадка. Третя підозрювана наразі перебуває у розшуку.

На засіданні колишній директорці дитсадка Гладенькій та завідувачці господарства Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Зазначимо, що нещодавно відбулося також і судове засідання у цивільному провадженні щодо стягнення майнової шкоди із міськвиконкому та дитсадка. Проте суд ухвалив призупинити розгляд цієї справи до винесення рішення у кримінальному провадженні.