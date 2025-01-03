У кожній області України планують збудувати масштабні овочесховища

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Овочесховища планують розміщувати поблизу обласних центрів та в ключових районах

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону заявив про необхідність будівництва сучасних овочесховищ у кожній області України, передає AgroPortal.

Вони дозволять ефективно зберігати до 20 000 тонн продукції в кожній області, забезпечуючи надійне збереження врожаю. За його словами, це допоможе:

Зменшити втрати продукції під час зберігання.

Забезпечити стабільність постачання овочів протягом року.

Підвищити ефективність аграрного сектора.

У бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн на розвиток тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. До програми включене будівництво овочесховищ і картоплесховищ.

Овочесховища планують розміщувати поблизу обласних центрів та в ключових районах, з обсягом зберігання щонайменше 10–20 тис. тонн продукції.

Віталій Коваль зазначив, що наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів. Міністерство аграрної політики працює над тим, щоб ці програми також включали фінансування будівництва овочесховищ та розвиток переробки овочів.