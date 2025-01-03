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У кожній області України планують збудувати масштабні овочесховища

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 201

Овочесховища планують розміщувати поблизу обласних центрів та в ключових районах

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону заявив про необхідність будівництва сучасних овочесховищ у кожній області України, передає AgroPortal.

Вони дозволять ефективно зберігати до 20 000 тонн продукції в кожній області, забезпечуючи надійне збереження врожаю. За його словами, це допоможе:

  • Зменшити втрати продукції під час зберігання.
  • Забезпечити стабільність постачання овочів протягом року.
  • Підвищити ефективність аграрного сектора.

У бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн на розвиток тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. До програми включене будівництво овочесховищ і картоплесховищ.

Овочесховища планують розміщувати поблизу обласних центрів та в ключових районах, з обсягом зберігання щонайменше 10–20 тис. тонн продукції.

Віталій Коваль зазначив, що наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів. Міністерство аграрної політики працює над тим, щоб ці програми також включали фінансування будівництва овочесховищ та розвиток переробки овочів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: овочі сільське господарство
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