У кожній області України планують збудувати масштабні овочесховища

Овочесховища планують розміщувати поблизу обласних центрів та в ключових районах
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону заявив про необхідність будівництва сучасних овочесховищ у кожній області України, передає AgroPortal.
Вони дозволять ефективно зберігати до 20 000 тонн продукції в кожній області, забезпечуючи надійне збереження врожаю. За його словами, це допоможе:
У бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн на розвиток тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. До програми включене будівництво овочесховищ і картоплесховищ.
Овочесховища планують розміщувати поблизу обласних центрів та в ключових районах, з обсягом зберігання щонайменше 10–20 тис. тонн продукції.
Віталій Коваль зазначив, що наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів. Міністерство аграрної політики працює над тим, щоб ці програми також включали фінансування будівництва овочесховищ та розвиток переробки овочів.
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