У Кременчуці «замінували» 4 торгівельні центри

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 376

Третього січня у Кременчуці «замінували» 4 торгівельні центри: «Мега», «Галактика», «Європа» та «Грант». Повідомлення про це надійшло електронним листом.

На місці працюють відповідні служби, перевіряючи інформацію.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.