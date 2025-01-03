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Надзвичайні новини

У Полтаві розшукують 15-річного Артура Тарана, який зник 1 січня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 340

Поліція Полтави закликає громадян долучитися до пошуків і не залишатися байдужими, якщо вони помітять людину, схожу за описом на Артура

Поліція Подільського району Полтави розшукує 15-річного Артура Тарана. Хлопець пішов із дому в обідній час 1 січня і досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого

  • Зріст: 185 см.
  • Статура: худорлява.
  • Волосся: коротке, пофарбоване у білий колір.
  • Очі: світлі.
  • Одяг: шкіряна куртка коричневого кольору, чорна в’язана шапка, джинси, чорні напівчоботи.
  • Особливі прикмети: проколоте ліве вухо.

Що робити, якщо маєте інформацію про зниклого

Якщо ви бачили Артура або знаєте, де він може перебувати, повідомте у відділення №1 Полтавського районного управління поліції за телефонами:

  • 095-917-00-73
  • 066-395-86-80
  • 102.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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