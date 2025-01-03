У Полтаві розшукують 15-річного Артура Тарана, який зник 1 січня

Поліція Полтави закликає громадян долучитися до пошуків і не залишатися байдужими, якщо вони помітять людину, схожу за описом на Артура
Поліція Подільського району Полтави розшукує 15-річного Артура Тарана. Хлопець пішов із дому в обідній час 1 січня і досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Якщо ви бачили Артура або знаєте, де він може перебувати, повідомте у відділення №1 Полтавського районного управління поліції за телефонами:
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