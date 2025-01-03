У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 114

За роз’ясненням міністерства, оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення інвалідності проводять за направленням закладу охорони здоров’я

Реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК) передбачає впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. В її основі лежить діяльність експертних команд, які будуть забезпечувати об'єктивність, прозорість та професійність у прийнятті рішень. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Хто формує експертні команди?

Керівник закладу охорони здоров’я затверджує перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд у цьому закладі. До цього переліку включають лікарів на підставі їхньої кваліфікації та досвіду роботи. Мінімальна вимога — щонайменше один рік медичної практики.

Склад експертної команди визначається для кожної справи окремо. У складі обов’язково має бути не менше трьох лікарів, одним із яких є терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Автоматизація у майбутньому

У майбутньому планується автоматичне формування складу команд через електронну систему оцінювання повсякденного функціонування особи. Це виключить суб'єктивний вплив на процес добору спеціалістів і підвищить довіру до результатів оцінювання.

Принцип роботи експертних команд

Ефективність експертних команд базується на чіткому дотриманні принципів, що гарантують професійне та об'єктивне оцінювання повсякденного функціонування особи.

Відповідність спеціалізації. Склад команди формується залежно від інвалідизуючого діагнозу, який встановлено людині. У разі необхідності до роботи залучаються лікарі вузької спеціалізації, якщо цього вимагає діагноз або стан пацієнта. Для оцінювання стану здоровʼя та функціонального обмеження використовується Міжнародна класифікація хвороб (МКХ), що забезпечує точність і узгодженість у визначенні діагнозів.

Регулярне навчання. Усі члени експертних команд проходять систематичні навчальні курси, які спрямовані на оновлення знань і ознайомлення із сучасними методиками оцінювання функціонального стану особи.

Функції експертних команд

Експертні команди виконують ключову роль у новій системі оцінювання повсякденного функціонування особи, забезпечуючи прозорість і професіоналізм на кожному етапі.

Основним завданням експертних команд є визначення ступеня порушень здоров’я, що впливають на здатність до повсякденної діяльності. За результатами оцінювання експертна команда ухвалюватиме рішення щодо встановлення чи продовження статусу інвалідності.

Під час роботи експертна команда:

оцінює стан особи та приймає рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх та інших послуг;

формує електронні направлення для додаткового обстеження, якщо це необхідно.

Рішення експертної команди ухвалюється колективно, з урахуванням думок усіх її членів. Воно затверджується підписами всіх учасників команди, що забезпечує юридичну силу документа.

Учасники процесу оцінювання

Керівник закладу охорони здоров’я: відповідає за організацію роботи експертних команд, затверджує перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд, забезпечує технічну та матеріальну базу для їх роботи та контролює дотримання стандартів і строків розгляду справ.

Головуючий у справі — член експертної команди: координує роботу експертної команди, організовує розгляд справи, стежить за дотриманням процедур оцінювання.

Члени експертної команди: проводять оцінювання функціонального стану особи, аналізують документи, оцінюють ступінь порушень функціонування, приймають рішення щодо статусу інвалідності та розробляють рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Адміністратор закладу охорони здоров’я: забезпечує організаційну підтримку експертної команди, перевіряє направлення на оцінювання та документи, отримані через електронну систему, на повноту й відповідність вимогам, повертає їх на доопрацювання у разі необхідності.

Медичний реєстратор: реєструє в електронній системі справи та документи щодо проведення оцінювання експертними командами, які не були розглянуті МСЕК та були передані ними до закладів охорони здоровʼя.

Як працює система оцінювання

Лікуючий лікар формує структуроване електронне направлення на оцінювання та завантажує документи, що використовуватимуться під час розгляду. Після цього визначається форма розгляду справи: очна, заочна, з використанням методів і засобів телемедицини, виїзна.

Адміністратор перевіряє направлення та документи на відповідність вимогам. У разі виявлення недоліків вони повертаються на доопрацювання. Після виправлення недоліків документи повторно направляються в обраний заклад охорони здоров’я.

У день оцінювання члени експертної команди:

вивчають надані документи;

за потреби направляють особу на додаткове медичне обстеження (це допускається лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення);

приймають рішення про встановлення інвалідності та розробляють рекомендації.

Пацієнт має право:

здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання;

залучити до розгляду справи уповноваженого представника.

Експертна команда має завершити розгляд справи протягом 30 календарних днів з моменту прийняття електронного направлення закладом охорони здоров’я.

Рішення експертної команди надсилається електронною поштою або рекомендованим листом (якщо електронна адреса відсутня). У разі встановлення інвалідності надаються рекомендації, що є частиною індивідуальної програми реабілітації.

Лікуючий лікар також має доступ до цих документів через електронну систему.

Рішення експертної команди містять такі складники:

м едична — потреба в отриманні реабілітації, забезпеченні допоміжними засобами реабілітації та медичними виробами, санаторно-курортному лікуванні;

— потреба в отриманні реабілітації, забезпеченні допоміжними засобами реабілітації та медичними виробами, санаторно-курортному лікуванні; соціальна — визначає потребу в соціальній та побутовій реабілітації, а також містить рекомендації звернутися до уповноважених органів для розв’язання питання щодо призначення державної допомоги або пенсії з інвалідності, потреби в проведенні оцінки щодо отримання соціальних послуг;

— визначає потребу в соціальній та побутовій реабілітації, а також містить рекомендації звернутися до уповноважених органів для розв’язання питання щодо призначення державної допомоги або пенсії з інвалідності, потреби в проведенні оцінки щодо отримання соціальних послуг; трудова — визначає потребу у визначенні можливого облаштування робочого місця, в професійній і трудовій реабілітації та загальні обмеження в професійній діяльності, що можуть значно вплинути на погіршення здоров’я;

— визначає потребу у визначенні можливого облаштування робочого місця, в професійній і трудовій реабілітації та загальні обмеження в професійній діяльності, що можуть значно вплинути на погіршення здоров’я; освітня — визначає потребу в психолого-педагогічній реабілітації, а також містить рекомендації звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи.

Послуги експертних команд фінансуються коштом державного бюджету через Програму медичних гарантій.

Які строки повторних оглядів для осіб з інвалідністю встановили у рамках реформи МСЕК — оцінювання функціонування

Нагадаємо, на фінансування Програми медичних гарантій цього року в держбюджеті передбачено понад 175 млрд грн. Цього року у Програмі медичних гарантій передбачено фінансування 1450 експертних команд у 290 медичних закладах по всій країні.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, які строки повторних оглядів для осіб з інвалідністю встановили у рамках реформи МСЕК — оцінювання повсякденного функціонування особи.

Рада ухвалила ліквідацію МСЕК: з 2025 року працюватимуть експертні комісії у лікарнях

Раніше ми наводили роз’яснення Міністерства охорони здоров’я, як за новим законом будуть встановлювати групу інвалідності.

Ми також писали про те, що в Україні сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК, яка працюватиме у 286 лікарнях по всій Україні та де вони працюватимуть у Кременчуці.

В Україні сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК: де вони працюватимуть у Кременчуці

22 жовтня цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК у першому читанні. А 19 грудня закон прийняли в цілому. Він передбачає ліквідовує МСЕК із 2025 року та її заміну експертними комісіями у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи.