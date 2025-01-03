Щира та чуттєва DOMIY вперше із сольним концертом у Кременчуці

24 січня в ПК «Нафтохімік» о 18:00 вперше із сольним концертом у Кременчуці виступить DOMIY
«Нагадай», «Тепло так», «На порозі»... Її пісні вже встигли стати хітами та тривалий час залишаються в трендах YouTube, а також на них вже знято тисячі відео в TikTok
У ніжний та ліричний голос DOMIY не можливо не закохатися, адже він закарбовується в серці з перших нот!
Встигніть забрати кращі місця за посиланням
Організатор: VINIL concert agency та KIWIWAY concert agency
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