Щира та чуттєва DOMIY вперше із сольним концертом у Кременчуці

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 122

«Нагадай», «Тепло так», «На порозі»... Її пісні вже встигли стати хітами та тривалий час залишаються в трендах YouTube, а також на них вже знято тисячі відео в TikTok

У ніжний та ліричний голос DOMIY не можливо не закохатися, адже він закарбовується в серці з перших нот!

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Організатор: VINIL concert agency та KIWIWAY concert agency