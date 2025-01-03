Водохреще-2025: коли і як у Кременчуці відзначатимуть свято

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 259

У визначених місцях масового проведення обряду Водосвяття буде організоване чергування медиків, рятувальників і правоохоронців

У понеділок, 6 січня, у Кременчуці українські віряни відзначатимуть Водохреще. У місті відбудеться Хресна хода, яка розпочнеться о 12.30 від Свято-Миколаївського собору. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель собору протоієрей Володимир Макогон.

Хода завершиться о 13.00 Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У визначених місцях масового проведення обряду Водосвяття буде організоване чергування медиків, рятувальників і правоохоронців:

в районі пристані річкового вокзалу р. Дніпро (вул. Університетська, 2в) з 8.00 до 16.00;

в районі Вознесенської церкви р. Псел (с. Потоки, вул. Лісова) з 9.00 до 15.00.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав історію виникнення свята Водохреще.