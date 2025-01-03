Водохреще-2025: коли і як у Кременчуці відзначатимуть свято

У визначених місцях масового проведення обряду Водосвяття буде організоване чергування медиків, рятувальників і правоохоронців
У понеділок, 6 січня, у Кременчуці українські віряни відзначатимуть Водохреще. У місті відбудеться Хресна хода, яка розпочнеться о 12.30 від Свято-Миколаївського собору. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель собору протоієрей Володимир Макогон.
Хода завершиться о 13.00 Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу, повідомили у Кременчуцькій міській раді.
У визначених місцях масового проведення обряду Водосвяття буде організоване чергування медиків, рятувальників і правоохоронців:
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав історію виникнення свята Водохреще.
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