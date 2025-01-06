Фоторепортаж: кременчужани відзначили Водохреще хресною ходою та купанням у Дніпрі

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 892 Коментарів: 1

Медики, рятувальники та правоохоронці забезпечували безпеку під час обрядів

У понеділок, 6 січня, у Кременчуці українські віряни відзначають Водохреще. У місті відбулася Хресна хода, яка розпочалась о 12.30 від Свято-Миколаївського собору, повідомляє фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.















































Фото: Артем Коваленко

Хода завершилась о 13.00 Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу. Також водосвяття було організоване в районі Вознесенської церкви р. Псел (с. Потоки, вул. Лісова) з 9.00 до 15.00. У визначених місцях масового проведення обряду чергували медики, рятувальники й правоохоронці.

















