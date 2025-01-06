Фоторепортаж: кременчужани відзначили Водохреще хресною ходою та купанням у Дніпрі

У понеділок, 6 січня, у Кременчуці українські віряни відзначають Водохреще. У місті відбулася Хресна хода, яка розпочалась о 12.30 від Свято-Миколаївського собору, повідомляє фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Хода завершилась о 13.00 Великим водосвяттям на річці Дніпро в районі річкового вокзалу. Також водосвяття було організоване в районі Вознесенської церкви р. Псел (с. Потоки, вул. Лісова) з 9.00 до 15.00.
У визначених місцях масового проведення обряду чергували медики, рятувальники й правоохоронці.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав історію виникнення свята Водохреще.
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