Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 16:18
Переглядів: 231
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 7 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Дмитра Демидюка 7-28
- вул. Іллі Ткаченка 50/11-73
- вул. Махоркова 9/1-24А
- вул. Ольги Кобилянської 3-12/17
- вул. Романа Шухевича 30, 31
- вул. Вільної України 29-60
- пров. Герцена 3-9Б
- пров. Прорізний 28/30, 30.
Реалізація договорів про приєднання:
- пров. Братів Майбородів 2-5
- пров. Василя Барки 9-24
- пров. Гостомельський 2-24
- вул. Козацька 19-46
- просп. Лесі Українки 115-121.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.