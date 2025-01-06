Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Підприємство з Кременчуцького району поверне до бюджету Козельщинської сільради майже 700 тис. грн несплаченої оренди за землю

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 109

Попри зміну нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розмір орендної плати залишився незмінним. Як наслідок, місцевий бюджет щорічно недоотримував кошти

*Фото ілюстративне

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Глобинської окружної прокуратури, зобов’язавши підприємство з Кременчуцького району повернути до бюджету Козельщинської селищної ради майже 700 тис. грн несплаченої орендної плати за земельну ділянку площею 4,6 га. Про це 6 січня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Деталі справи

Земельну ділянку несільськогосподарського призначення (землі промисловості) товариство орендувало з 2012 року за договором, укладеним із Лутовинівською сільською радою.

У 2020 році Козельщинська селищна рада, яка є правонаступником Лутовинівської сільради, затвердила нову нормативну грошову оцінку землі. Проте розмір орендної плати залишився незмінним, що призвело до недоотримання коштів у бюджет громади.

Рішення суду

Суд підтримав позов прокуратури та зобов’язав орендаря повернути несплачену суму до бюджету громади. Після набрання рішенням законної сили розпочнеться стягнення коштів.

Нагадаємо, що підприємець зобов’язаний повернути Миргородській громаді водосховище.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини земельна ділянка оренда землі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх