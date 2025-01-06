Підприємство з Кременчуцького району поверне до бюджету Козельщинської сільради майже 700 тис. грн несплаченої оренди за землю

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Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Глобинської окружної прокуратури, зобов’язавши підприємство з Кременчуцького району повернути до бюджету Козельщинської селищної ради майже 700 тис. грн несплаченої орендної плати за земельну ділянку площею 4,6 га. Про це 6 січня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Деталі справи

Земельну ділянку несільськогосподарського призначення (землі промисловості) товариство орендувало з 2012 року за договором, укладеним із Лутовинівською сільською радою.

У 2020 році Козельщинська селищна рада, яка є правонаступником Лутовинівської сільради, затвердила нову нормативну грошову оцінку землі. Проте розмір орендної плати залишився незмінним, що призвело до недоотримання коштів у бюджет громади.

Рішення суду

Суд підтримав позов прокуратури та зобов’язав орендаря повернути несплачену суму до бюджету громади. Після набрання рішенням законної сили розпочнеться стягнення коштів.

Нагадаємо, що підприємець зобов’язаний повернути Миргородській громаді водосховище.