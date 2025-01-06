Підприємство з Кременчуцького району поверне до бюджету Козельщинської сільради майже 700 тис. грн несплаченої оренди за землю

Попри зміну нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розмір орендної плати залишився незмінним. Як наслідок, місцевий бюджет щорічно недоотримував кошти
*Фото ілюстративне
Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Глобинської окружної прокуратури, зобов’язавши підприємство з Кременчуцького району повернути до бюджету Козельщинської селищної ради майже 700 тис. грн несплаченої орендної плати за земельну ділянку площею 4,6 га. Про це 6 січня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Земельну ділянку несільськогосподарського призначення (землі промисловості) товариство орендувало з 2012 року за договором, укладеним із Лутовинівською сільською радою.
У 2020 році Козельщинська селищна рада, яка є правонаступником Лутовинівської сільради, затвердила нову нормативну грошову оцінку землі. Проте розмір орендної плати залишився незмінним, що призвело до недоотримання коштів у бюджет громади.
Суд підтримав позов прокуратури та зобов’язав орендаря повернути несплачену суму до бюджету громади. Після набрання рішенням законної сили розпочнеться стягнення коштів.
Нагадаємо, що підприємець зобов’язаний повернути Миргородській громаді водосховище.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.