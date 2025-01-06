У грудні українці накопичили 436 млн грн Національного кешбеку: коли їх виплатять

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 89

За четвертий місяць дії програми українці накопичили 436 млн грн Національного кешбеку, що на 180 млн більше, ніж у листопаді. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, що повʼязано з особливостями бюджетного процесу. Про це повідомила пресслужба Кабміну на «Урядовому порталі».

Активними користувачами програми «Національний кешбек» є вже 4,5 млн громадян — вони активували в застосунку «Дія» картки для виплат кешбеку.

— Програма «Національний кешбек» демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті. В програмі беруть участь представники різних вікових груп. Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років — 57,4% від усіх користувачів. Люди середнього віку (від 45 до 60 років) становлять 22,4%, старшого віку (60+) — 20,2%. Серед усіх користувачів 62,3% — жінки, 37,7% — чоловіки.

У Мінекономіки зазначають, що 24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Ці кошти отримали 2 млн людей.

А також нагадують, що для своєчасного отримання кешбеку необхідно активувати картку «Національний кешбек» у застосунку «Дія». Для цього потрібно перейти до розділу «Сервіси», обрати «Національний кешбек» та вибрати наявну картку для виплат кешбеку. Якщо картки ще немає, «Дія» запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів. Перевіряти нарахування кешбеку можна в «Дії».

Громадяни, які мають картку «Національний кешбек», зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави — «Зимової єПідтримки».

У програмі «Національний кешбек» беруть участь провідні національні торгівельні мережі, аптеки, АЗС, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кількість виробників, що приєдналися до програми зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах-учасниках програми. Торгівельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма «Національний кешбек». Для перевірки, чи є кешбек на той, чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

До програми долучилися вже 17 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, ПРАВЕКС БАНК, Кліринговий Дім, Радабанк, Райф, Креді Агріколь, ОТР Bank.

У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші, так само, як і гроші кешбеку можна витратити на оплату комунальних послуг, медичних послуг, освіту, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на потреби ЗСУ чи заплатити за інтернет, чи мобільний зв’язок.

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Нагадаємо, через затримку виплат 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова єПідтримка» багато українців висловлюють незадоволення у соцмережах. На це звернуло увагу Міністерство цифрової трансформації та надало роз’яснення на офіційній сторінці порталу державних послуг «Дія» у Facebook щодо можливих причин цих затримок та поради, як їх усунути.

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«Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що постановою уряду внесено зміни до порядку обчислення сукупного доходу сім’ї для надання соціальної підтримки. Зміни стосуються врахування державних виплат, зокрема за програмами «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек».

Відповідно до постанови Кабміну № 1384 від 5 грудня 2024 року одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» та щомісячні виплати у межах програми «Національний кешбек» не враховуються під час розрахунку середньомісячного доходу для призначення житлових субсидій.

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