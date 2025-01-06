Зарплати чиновників центральних державних органах у 2024 році зросли на 61%: у кого найбільше

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 427 Коментарів: 1

Середні зарплати київських чиновників та посадовців місцевих держадміністрацій за рік збільшилися на понад 23 тисячі гривень. Найбільше отримують в Антимонопольному комітеті, а серед керівників центральних органів — у ЦВК

Зарплати чиновників центральних державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади України в період із січня по листопад 2024 року зросли на 61%. Міністерство фінансів оприлюднило оновлені дані щодо їх зарплат та чисельності. У листопаді 2024 року середня зарплата у центральних держорганах склала 62 тис. грн, що на 61%, або на 23,4 тис. грн більше, ніж на початку року. У січні середня зарплата цих держслужбовців становила 38,6 тис. грн. Таким чином, зарплата чиновників центральних держорганів у 3,4 раза перевищує середній рівень у країні, яка у вересні становила 18 тис. грн.

За даними Міністерства фінансів, такі зарплати в Україні отримують 21,7 тисячі чиновників.

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Рейтинг зарплат очолює Антимонопольний комітет, де середня зарплата становить 118,7 тис. грн. У комітеті працюють 268 осіб, а зарплата керівництва складає в середньому 215 тис. грн на місяць.

На другому місці — Міністерство юстиції, де 997 працівників отримують у середньому 100,5 тис. грн.

А на третьому місці — Центральна виборча комісія, яка під час війни не проводить ніяких виборів, але виплачує своїм 248 працівникам середню зарплату в розмірі 97,2 тис. грн. Водночас керівництво ЦВК, що налічує 18 осіб, отримує найбільші в Україні зарплати — в середньому 310,3 тис. грн на місяць.

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У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 65,5 тис. грн. Тут працює 672 особи, а них керівництво отримує в середньому 132,9 тис. грн.

Зазначимо, що в уряді знайшли спосіб зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Зменшення пенсійних виплат тим, хто отримує спецпенсії, що перевищують максимально встановлений розмір у 23 610 грн, у Мінсоцполітики назвали «справедливим».

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати чиновників центральних органів влади в Україні зросли за рік на 49% — Мінфін

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тис. грн, що на 49% більше, ніж на початку року. Найбільші середні зарплати серед центральних держорганів в Антимонопольному комітеті — 113,7 тис. грн, при цьому зарплата керівництва сягає 218,4 тис. грн. У Секретаріаті Кабміну середня зарплата становить 67,3 тис. грн, а керівництво отримує в середньому 103,4 тис. грн.

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Раніше ми писали, про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

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«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за III квартал 2024 року, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсій. За жовтень її розмір становить 18020 грн.

Водночас за даними Державної служби статистики, середня зарплата в першому кварталі 2024 року становила 18 903 грн.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.