Учора в Козельщині зникли брат та сестра

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З неповнолітніми все гаразд — їх повернули матері

Учора, 5 січня, до відділу № 2 Кременчуцького районного управління поліції (м. Горішні Плавні) звернулася жінка з Козельщини з заявою про зникнення двох неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

Зі слів матері стало відомо, що з її дітьми — 16-річною донькою та 14-річним сином, понад добу немає зв’язку та невідоме місце їх перебування. Самостійні пошуки підлітків результатів не принесли.

На їх пошук орієнтували слідчо-оперативну групу, працівників сектору ювенальної превенції, мобільні патрульні екіпажі та особовий склад територіального підрозділу поліції. Упродовж кількох годин поліцейським вдалося розшукати дітей. Вони разом зі старшим братом перебували в іншому місті у знайомих.

— З неповнолітніми все гаразд, їх повернули матері. Причини та обставини події з’ясовують ювенали, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Миргороді поліція всю ніч розшукувала зниклу 15-річну дівчину. У Глобиному поліцейські розшукали 12-річного хлопчика, який зник напередодні. Батько звернувся за допомогою до поліції лише наступного дня після зникнення сина.