«Благоустрій Кременчука» замовляє ремонт техніки майже на мільйон гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 205

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовляє ремонт технічного обладнання на 800 тисяч гривень. Обслуговувати техніку мають протягом 2025 року. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Виконавець робіт має ремонтувати і обслуговувати 3 автогідропідйомники, краново-маніпуляторний пристрій (КМП) Polfinger PK 35000 °C, 34 машини, 12 шт. будівельної техніки та 15 причепів і напівпричепів.

Нагадаємо, торік комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» закупило новий автогідропідйомник телескопічний АТ-18/8 на шасі DAYUN CGC1060 за 3,99 млн гривень з робочою висотою 18 м.