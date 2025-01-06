Після нічного обстрілу на Полтавщині є пошкодження енергетичної інфраструктури — Полтавська ОВА

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Без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих

У ніч на 6 січня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Як повідомили у Полтавській ОВА, обійшлося без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Однак є пошкодження енергетичної інфраструктури. Станом на 12.00 електропостачання відновлено.