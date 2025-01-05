На Полтавщині працювала протиповітряна оборона: в обласному центрі пролунав вибух

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У ніч на 5 січня у Полтавській області протиповітряна оборона збивала Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Ввечері 4 січня у Полтаві було чутно звук вибуху, писали у Суспільне.Полтава.

Загалом російські війська атакували Україну 103 безпілотниками, з них: 61 збили, 42 локаційно втрачено.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала Shahed та безпілотники інших типів.