На Полтавщині працювала протиповітряна оборона: в обласному центрі пролунав вибух

У ніч на 5 січня у Полтавській області протиповітряна оборона збивала Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Ввечері 4 січня у Полтаві було чутно звук вибуху, писали у Суспільне.Полтава.
Загалом російські війська атакували Україну 103 безпілотниками, з них: 61 збили, 42 локаційно втрачено.
Нагадаємо, у ніч на 4 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала Shahed та безпілотники інших типів.
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