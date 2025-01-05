Мобільні оператори почнуть вимикати 3G мережі вже цього року — НКЕК

У 2025 році в Україні мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі. Це робиться для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 3 січня.
Про вимкнення 3G в регіоні оператори попередять абонентів заздалегідь.
Водночас у НКЕК стверджують, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги.
Комісія надала покрокову інструкцію, як перейти на 4G.
Для смартфонів на Android:
Для смартфонів на iOS:
Нагадаємо, оператори Vodafone та «Київстар» підвищують тарифи.
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