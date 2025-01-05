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Мобільні оператори почнуть вимикати 3G мережі вже цього року — НКЕК

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 251

Про вимкнення 3G в регіоні оператори попередять абонентів заздалегідь

У 2025 році в Україні мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі. Це робиться для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 3 січня.

Про вимкнення 3G в регіоні оператори попередять абонентів заздалегідь. 

— Якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, розгляньте можливість заміни пристрою на сучасніший. Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень, — кажуть у повідомленні.

Водночас у НКЕК стверджують, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. 

Комісія надала покрокову інструкцію, як перейти на 4G.

Для смартфонів на Android:

  1. Відкрийте «Налаштування»
  2. Перейдіть у розділ «З’єднання» або «Мережі»
  3. Оберіть пункт «Мобільні мережі»
  4. Знайдіть налаштування «Тип мережі» або «Режим мережі»
  5. Встановіть режим «4G» або «LTE»

Для смартфонів на iOS:

  1. Відкрийте «Налаштування»
  2. Перейдіть у розділ «Стільникові дані»
  3. Активуйте «Стільникові дані», і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі

Нагадаємо, оператори Vodafone та «Київстар» підвищують тарифи.

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Автор: Телеграф Джерело фото: digi.com
Теги: інтернет
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