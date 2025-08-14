В Україні повністю вимкнуть 3G до кінця 2030 року

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 80

Кабінет Міністрів визначив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) — 31 грудня 2030 року.

Як повідомляє «Економічна правда», частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це має забезпечити швидше передавання даних, ефективніше використання спектра та знизити вартість трафіку.

У Мінцифрі зазначають, що чітке визначення дати вимкнення допоможе операторам планувати модернізацію мереж і пришвидшить перехід абонентів на сучасні стандарти зв’язку.

Оператори почали поетапно відключати 3G на початку 2025 року в окремих населених пунктах. Власникам кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, зміни не загрожують: дзвінки та SMS залишаться доступними.

У місцях, де зараз є лише 3G, його замінять на новіший стандарт, і поки там не з’явиться 4G, мережу не відключатимуть. Абоненти з SIM-картами без підтримки 4G можуть безкоштовно замінити їх у центрах обслуговування свого оператора зі збереженням номера.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що на початку 2025 року Київстар вже почав вимикати 3G у низці регіонів.