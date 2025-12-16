Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Верховна Рада підтримала щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 615

 Законопроєкт ухвалили в першому читанні

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про запровадження щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання на законодавчому рівні. Відповідне рішення 16 грудня підтримали 314 народних депутатів.

Йдеться про законопроєкт №14144, який передбачає зміни до Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» та Кодексу цивільного захисту України.

Що пропонує законопроєкт

Документ визначає, що:

  • загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України проводитиметься щоденно о 9.00;

  • органи державної влади та місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і завершення хвилини мовчання в підпорядкованих установах і організаціях;

  • оголошення хвилини мовчання здійснюватиметься через засоби масової інформації, а також через системи оповіщення у сфері цивільного захисту — незалежно від форми власності медіа.

У Верховній Раді зазначають, що ухвалення законопроєкту сприятиме вшануванню пам’яті загиблих військових і цивільних, формуванню культури національної пам’яті, посиленню єдності суспільства та поширенню інформації про російсько-українську війну та її жертви.

Нагадаємо, що з 24 лютого цього року, щодня, о 9.00, у Кременчуці під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: хвилина мовчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх