Верховна Рада підтримала щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 615

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про запровадження щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання на законодавчому рівні. Відповідне рішення 16 грудня підтримали 314 народних депутатів.

Йдеться про законопроєкт №14144, який передбачає зміни до Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» та Кодексу цивільного захисту України.

Що пропонує законопроєкт

Документ визначає, що:

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України проводитиметься щоденно о 9.00 ;

органи державної влади та місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і завершення хвилини мовчання в підпорядкованих установах і організаціях;

оголошення хвилини мовчання здійснюватиметься через засоби масової інформації, а також через системи оповіщення у сфері цивільного захисту — незалежно від форми власності медіа.

У Верховній Раді зазначають, що ухвалення законопроєкту сприятиме вшануванню пам’яті загиблих військових і цивільних, формуванню культури національної пам’яті, посиленню єдності суспільства та поширенню інформації про російсько-українську війну та її жертви.

Нагадаємо, що з 24 лютого цього року, щодня, о 9.00, у Кременчуці під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала.