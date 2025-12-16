Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці
Сьогодні, 19:01
У рубриці «Надам роботу» публікуємо добірку актуальних вакансій тижня від кременчуцьких роботодавців
Робота для водіїв
- Водій/ка для перевезення небезпечних вантажів (кат. С, Е, по Україні)
Перевезення небезпечних вантажів територією України. Умови роботи та оплати обговорюються індивідуально з роботодавцем.
Тел.: 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.
- Водій/ка на авто з причепом (по місту та за містом)
Робота на транспорті з причепом у межах Кременчука та за містом. Деталі – за телефоном.
Тел.: 0-96-447-61-82.
Прибирання та благоустрій
- Двірник/двірниця, фірма «Порядок» (р-н Молодіжний)
Робота на постійній основі, дільниця на Молодіжному. Заробітна плата – 8 000 грн/місяць.
Тел. офісу: 0-67-531-15-43, тел. майстра: 0-98-879-83-41.
Охорона та вахтовий метод
- Охоронець/охоронниця (вахта 14×14 діб)
Вахтовий графік роботи 14/14 діб. Проїзд і проживання за рахунок фірми. Оплата праці – 600 грн за добу.
Місце контакту: м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4.
Тел.: 0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
- Охоронець/охоронниця на підприємство (р-н Молодіжний)
Робота в охороні підприємства в районі Молодіжного.
Тел.: 0-97-455-64-15, 0-97-774-14-77.
Сфера послуг і торгівлі
- Майстер/ка чоловічої зачіски, майстер/ка манікюру в перукарню «Ніка»
Перукарня «Ніка», вул. Київська, 58. Потрібні майстер чоловічих стрижок та майстер манікюру. Умови обговорюються під час співбесіди.
Тел.: 0-97-572-68-80, 0-67-161-88-33.
- Перукар/ка (центральна частина міста)
Перукарня в центрі міста, роботодавець забезпечує світлом і клієнтами.
Тел.: 0-67-535-06-51.
- Продавець/продавчиня в магазин
Робота в магазині, графік та умови оплати обговорюються з роботодавцем.
Тел.: 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69.
- Продавець/продавчиня в магазин «Лавка будматеріалів і сантехніки»
Вимоги: енергійність, комунікабельність, відповідальність, бажання працювати. Можливе навчання.
Тел.: 0-67-531-58-68.
- Майстер/ка з ремонту взуття
Майстерня розташована в зручному місці, є постійна клієнтура. Можливий подальший викуп майстерні.
Тел.: 0-96-370-59-11.
Виробництво та робітничі професії
- Стропальник/стропальниця на металобазу (р-н зуп. «Присадки»)
Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 17:00. Офіційне оформлення (повний соцпакет) або робота за договором ЦПХ. Навчання – за рахунок підприємства. Заробітна плата – 17 500 грн/місяць.
Тел.: 0-50-304-70-33.
- Швачка/кравець на швейне виробництво
Графік роботи: з 8:00 до 16:30, субота та неділя – вихідні. Заробітна плата – 20 000 грн/місяць.
Тел.: 0-97-313-35-51.
