У Кременчуці планують спрямувати 18 млн грн на оновлення парків і скверів

Планують 18 млн грн на парк «Слави», сквери «Бердянський» і «Люблінський», зелену зону біля Свято-Троїцької церкви та квартал 274
У 2026 році Кременчуцька громада може спрямувати 18 млн грн із міського бюджету на розвиток зон відпочинку та озеленення. Планується капітальний ремонт елементів благоустрою парку «Слави» та роботи ще на чотирьох локаціях. Про це стало відомо з програми розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2026 рік.
У проєкті програми зазначено, що гроші планують спрямувати, зокрема, на:
У програмі пояснюють, що громада має дефіцит сучасних і доступних зон відпочинку поруч із житлом, а нові простори планують розвивати з урахуванням потреб різних груп мешканців — зокрема людей старшого віку, батьків із дітьми та людей з інвалідністю. Також у документі наголошують на важливості залучення містян до планування й розвитку таких територій.
Нагадаємо, на інвентаризацію зелених насаджень на території Кременчука планують витратити 16 млн грн. Ці витрати розраховано з 2026 по 2028 роки.
