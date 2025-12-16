Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують спрямувати 18 млн грн на оновлення парків і скверів

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 557 Коментарів: 2

Планують 18 млн грн на парк «Слави», сквери «Бердянський» і «Люблінський», зелену зону біля Свято-Троїцької церкви та квартал 274

У 2026 році Кременчуцька громада може спрямувати 18 млн грн із міського бюджету на розвиток зон відпочинку та озеленення. Планується капітальний ремонт елементів благоустрою парку «Слави» та роботи ще на чотирьох локаціях. Про це стало відомо з програми розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2026 рік. 

У проєкті програми зазначено, що гроші планують спрямувати, зокрема, на:

  • парк «Слави» — відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт): 10 млн грн;
  • сквер «Бердянський» (площа Перемоги, 2, ріг вул. Алітуської та площі Перемоги) — благоустрій із розробкою проєктно-кошторисної документації: 2 млн грн;
  • зелена зона біля Свято-Троїцької церкви (перехрестя вул. Троїцької та просп. Свободи) — благоустрій із ПКД: 2 млн грн;
  • сквер «Люблінський» (перехрестя вул. Молодіжної та просп. Лесі Українки) — благоустрій із ПКД: 2 млн грн;
  • зелена зона біля будинку № 1 на кварталі 274 — благоустрій із ПКД: 2 млн грн.

У програмі пояснюють, що громада має дефіцит сучасних і доступних зон відпочинку поруч із житлом, а нові простори планують розвивати з урахуванням потреб різних груп мешканців — зокрема людей старшого віку, батьків із дітьми та людей з інвалідністю. Також у документі наголошують на важливості залучення містян до планування й розвитку таких територій.

Нагадаємо, на інвентаризацію зелених насаджень на території Кременчука планують витратити 16 млн грн. Ці витрати розраховано з 2026 по 2028 роки.

0
Автор: Телеграф
Теги: сквер парк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 567
evil:
Сьогодні, 15:40

Мало. Дуже мало. Це дуже нагальне питання.Треба 365 мільйонів. Аби кожного дня навпротязі року "освоювати" з бездонного корита по мільйону.

В нас тут своя атмосфера. Свої Міндічі


3 0
434
Olexander:
Сьогодні, 16:36

під назвою "ГРОМАДА" є конкретна людина або люди.В нас нема куди гроші направляти ? Все добре.війна закінчилась в міських дармоїдів .  


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх