Кременчук, Гроші

На інвентаризацію зелених насаджень на території Кременчука планують витратити 16 млн грн

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 383

 

Програма передбачає не тільки витрати на інвентаризацію, а також на відшкодування шкоди, завданої внаслідок падіння дерев та їх гілок, на що закладено ще 1 млн грн

На сесію Кременчуцької міської ради, яка запланована на п'ятницю, 14 листопада, виноситься питання щодо затвердження «Програми з інвентаризації зелених насаджень на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2028 роки». На її фінансування протягом трьох років передбачено виділити понад 17 млн грн.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, практика роботи з об’єктами зеленого господарства в останні роки вказує на те, що внаслідок падіння дерев та їх гілок може спричинятися шкода власникам рухомого та нерухомого майна. А тому «отримання достовірних даних про якість зелених насаджень на землях комунальної власності на території Кременчуцької громади має велике значення не тільки для відновлення об’єктів зеленого господарства». 

Документальне відображення якісних характеристик зелених насаджень можливе за умови проведення їх технічної інвентаризації. КП «Благоустрій Кременчука» має досвід проведення такої інвентаризації у сквері імені Бабаєва. На той час, коли вона там проводилася, вартість робіт становила 11 900 грн з розрахунку на 369 дерев та 469 кущів.

Під час підготовки програми на КП «Благоустрій Кременчука» розрахували вартість інвентаризації зелених насаджень на території Кременчуцької міської територіальної громади. Орієнтовна кількість зелених насаджень на землях комунальної власності, що закріплені для обслуговування за КП «Благоустрій Кременчука», становить близько 950 тисяч одиниць. За попередніми розрахунками підприємства вартість інвентаризації однієї одиниці становить від 20 до 36 грн.

Отже, мінімальний орієнтовний обсяг фінансування для проведення інвентаризації зелених насаджень на цих територіях становитиме протягом трьох років складає понад 16 млн грн. Крім того у програмі передбачені кошти для відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок падіння дерев та їх гілок, а також судові витрати, пов’язані з розглядом судових справ – це ще понад 1 млн грн. Таким чином загальний кошторис програми складає 17 млн 55 тис. грн.

Інвентаризація зелених насаджень надасть можливість визначити їх балансоутримувачів, які відповідають за стан об’єктів та елементів благоустрою. Після проведення інвентаризації об’єкти зеленого господарства буде передано на баланс комунального підприємства, яке зобов’язано відповідати за їх збереження та забезпечувати належний догляд за ними.

Нагадаємо, ми писали, що на ліквідацію карантинних бур’янів у Кременчуці за три роки планують витрати 17,5 млн грн.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада програма Благоустрій Кременчука інвентаризація дерева
