На ліквідацію карантинних бур’янів у Кременчуці за три роки планують витрати 17,5 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 107

У зв’язку із завершенням терміну дії міської програми по боротьбі з карантинними бур’янами на території Кременчуцької громади на 2021–2025 роки виникла потреба у розробленні та затвердженні нової програми на 2026–2028 роки. Відповідний проєкт рішення «Про затвердження міської Програми з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур’янів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2028 роки» планують затвердити завтра на сесії Кременчуцької міської ради. На її фінансування протягом трьох років передбачено виділити 17 млн 545 тис. грн.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, підписаній заступником міського голови – директором департаменту ЖКГ Іваном Москаликом, ці кошти призначені для фінансування робіт двох комунальних підприємств.

КП «Благоустрій Кременчука обслуговує зони загального користування, парки, сквери, а також території у межах «червоних ліній». За минулі п'ять років зросла кількість закріплених за підприємством зон, що призвело до збільшення обсягів виконуваних ним робіт. А це додаткові потреби у матеріально-технічних ресурсах та фінансуванні.

Аналогічна ситуація з КП «СКРП». У зв’язку з розширення секторів для поховань на Свіштовському кладовищі площа для локалізації та ліквідації карантинних бур’янів також збільшилася й наразі становить 34,9 га. Починаючи з травня на цій території тричі проводили покіс карантинних бур’янів.

Як зазначено у пояснювальній записці, «дія програми містить економічно обґрунтовані показники щодо обсягів фінансування, запланованих заходів і очікуваних результатів», а її реалізація «забезпечить належний рівень санітарного стану міста, попередження розповсюдження карантинних бур’янів, покращення екологічного стану довкілля».

Отже, у програмі на локалізацію та ліквідацію карантинних бур’янів на території Кременчуцької міської територіальної громади передбачені орієнтовні обсяги фінансування на 3 роки з урахуванням коефіцієнта індексу споживчих цін.

Для КП «Благоустрій Кременчука»:

у 2026 році – 2 млн 740 тис. грн;

у 2027 році – 3 млн 65 тис. грн;

у 20-28 році – 3 млн 432 тис. грн.

Для КП «СКРП»: