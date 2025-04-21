СКРП замовляє покіс трави на кладовищах Кременчука: очікувана вартість — 250 тисяч гривень

Спеціалізований комбінат ритуальних послуг замовляє покіс трави на кладовищах Кременчука. Загальний обсяг робіт становить майже 14 га. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість — 250 тисяч гривень. Відомо, що послуги надаватимуть з 1 травня і до кінця року.
Додамо, що 26 і 27 квітня у Кременчуці обмежать проїзд до міських кладовищ, зокрема, через прибирання територій і роботу великогабаритної техніки.
Нагадаємо, у СКРП підвищились тарифи на поховання з кінця 2024 року.
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