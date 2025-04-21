СКРП замовляє покіс трави на кладовищах Кременчука: очікувана вартість — 250 тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 90

Відомо, що послуги надаватимуть з 1 травня і до кінця року

Спеціалізований комбінат ритуальних послуг замовляє покіс трави на кладовищах Кременчука. Загальний обсяг робіт становить майже 14 га. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість — 250 тисяч гривень. Відомо, що послуги надаватимуть з 1 травня і до кінця року.

Додамо, що 26 і 27 квітня у Кременчуці обмежать проїзд до міських кладовищ, зокрема, через прибирання територій і роботу великогабаритної техніки.

Нагадаємо, у СКРП підвищились тарифи на поховання з кінця 2024 року.