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Як працюватимуть кладовища у Кременчуці на поминальні дні: у СКРП оприлюднили графік

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 207

Людей возитимуть у віддалені сектори Свіштовського кладовища за графіком

26 і 27 квітня у Кременчуці обмежать проїзд до міських кладовищ. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг».

У суботу, 26 квітня, заборона діятиме через прибирання територій і роботу великогабаритної техніки, а в неділю, 27 квітня, — з міркувань безпеки, для збереження громадського порядку і регулювання дорожнього руху. 

Водночас у СКРП зазначають, що проїзд дозволять людям з інвалідністю І та II групи. 

Як курсуватиме транспорт для перевезення відвідувачів у віддалені сектори Свіштовського кладовища:

  • від Центрального входу: 7.00, 8.00, 9.00, 10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
  • від Меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30

Проїзд у ці два дні буде безоплатним, додають на підприємстві. 

Нагадаємо, раніше ми писали перелік храмів ПЦУ, де цьогоріч святитимуть паски.

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Автор: Телеграф
Теги: поминальні дні СКРП Свіштовське кладовище
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