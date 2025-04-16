Як працюватимуть кладовища у Кременчуці на поминальні дні: у СКРП оприлюднили графік

26 і 27 квітня у Кременчуці обмежать проїзд до міських кладовищ. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг».
У суботу, 26 квітня, заборона діятиме через прибирання територій і роботу великогабаритної техніки, а в неділю, 27 квітня, — з міркувань безпеки, для збереження громадського порядку і регулювання дорожнього руху.
Водночас у СКРП зазначають, що проїзд дозволять людям з інвалідністю І та II групи.
Як курсуватиме транспорт для перевезення відвідувачів у віддалені сектори Свіштовського кладовища:
Проїзд у ці два дні буде безоплатним, додають на підприємстві.
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