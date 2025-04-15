Де у Кременчуці святити паски: перелік храмів ПЦУ

У передвеликодні дні віряни традиційно йдуть святити паски. Для тих кременчуківців, хто хоче зробити це у храмах Православної Церкви України (ПЦУ), публікуємо актуальний перелік таких церков у Кременчуці:
Свято-Миколаївський кафедральний Собор — вул. 29 Вересня, 16/34
Храм Ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» — вул. Сержанта Мельничука, 186
Церква Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова — вул. Лікаря Парнети, 16
Володимирська церква — вул. Миколи Татарулі, 76
Храм Серафима Саровського — вул. Платухіна, 1/30
Храм Рівноапостольної княгині Ольги — вул. Івана Приходька, 83
Нагадуємо, що Великдень 2025 року відзначають 20 квітня.
Раніше про історію виникнення свята і чому воно важливе для вірян розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.
Також він розповів нам про те, яке значення паски та крашанки мають для вірян.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.