Де у Кременчуці святити паски: перелік храмів ПЦУ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 72

У передвеликодні дні віряни традиційно йдуть святити паски. Для тих кременчуківців, хто хоче зробити це у храмах Православної Церкви України (ПЦУ), публікуємо актуальний перелік таких церков у Кременчуці:

Свято-Миколаївський кафедральний Собор — вул. 29 Вересня, 16/34

Храм Ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» — вул. Сержанта Мельничука, 186

Церква Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова — вул. Лікаря Парнети, 16

Володимирська церква — вул. Миколи Татарулі, 76

Храм Серафима Саровського — вул. Платухіна, 1/30

Храм Рівноапостольної княгині Ольги — вул. Івана Приходька, 83

Нагадуємо, що Великдень 2025 року відзначають 20 квітня.

Раніше про історію виникнення свята і чому воно важливе для вірян розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.

Також він розповів нам про те, яке значення паски та крашанки мають для вірян.