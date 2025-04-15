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У ЗСУ полегшили програму базової загальновійськової підготовки: що змінилось та кого стосується

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 65

 

За зміненою програмою БЗВП у навчальних центрах ЗСУ будуть готувати передусім колишніх «обмежено придатних», які служитимуть у тилу

У ЗСУ розробили зміни до програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК і СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони. Про це 15 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначено, що відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ. З 1-го травня зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 діб;
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

— Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії, — пояснили АрміяInform в Генштабі ЗСУ.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки

 

— Зробили. Тепер чекаємо на усіх, кого зупиняв страх не витримати фізичне навантаження, в навчальних центрах, — написала на своїй сторінці у Facebook Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова (Кобелинська).

Вона додала, що ці зміни — це частина цілого комплексу заходів, які розробляє робоча група під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси. 

В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

Нагадаємо, у лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 тис. грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безплатне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.

Нещодавно ми писали, що кількість людей, які вже підписали контракти на вступ до Сил оборони України за програмою «Контракт 18-24» становить близько 500 осіб.

Які посади в армії українці найчастіше шукають у центрах рекрутингу — Міноборони

7-го квітня ми повідомляли, що до центрів рекрутингу звернулося вже майже 50 тисяч українців, з яких 9 964 вже приєдналися чи знаходяться в процесі добровільного приєднання до Сил оборони України.

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня 2024 року. Загалом у Полтавській області відкрито 5 центрів рекрутингу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ базова військова підготовка ЗСУ навчальний центр ЗСУ
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