«Контракт 18-24» підписали вже 500 добровольців: РФ намагається фейками зірвати цю програму

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 132

Кількість людей, які вже підписали контракти на вступ до Сил оборони України за програмою «Контракт 18-24» становить близько 500 осіб. Про це заявив заступник керівника Офісу президента з питань оборони, полковник Павло Паліса в інтерв’ю «BIHUS Info».

За його словами, показник міг би бути вищим, зважаючи на велику кількість поданих заяв. Проте багато з кандидатів, з різних причин, поки не дійшли до фінального етапу підписання контракту.

— Мені хотілося б, щоб ця цифра була більшою. Тому що це до 500 чоловік. Хоча заявок було надзвичайно багато. Ми ще досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Десь батьки впливають, десь подумали: «Тут скоро буде мир-дружба-помідори, не треба». Різні причини бувають. Ми аналізуємо ці питання, щоб зробити висновки й, де потрібно, щось допиляти, — сказав він.

Павло Паліса вважає, що ще рано давати оцінку успішності цієї програми — для перших оцінок потрібно проаналізувати роботу програми щонайменше за 4 місяці.

Водночас програма «Контракт 18-24» викликала занепокоєння у ворога, який намагається дискредитувати програму та зірвати додатковий канал поповнення ЗСУ своїми фейками. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

— Чергова російська брехня спрямована проти проєкту «Контракт 18-24». Моральні банкрути вже вдруге вигадали страшилку, ніби доброволець цієї програми вже загинув на фронті. Цього разу це 21-річна Вероніка, яка раніше знялася в сюжеті про контрактну службу в ЗСУ. «Воювала за мільйон», «обставини смерті невідомі», «лишилася маленька дитина» — цинізм окупантів дійсно зашкалює, — йдеться в повідомленні.

Військові пояснюють, що російська пропаганда настільки хоче дискредитувати проєкт «Контракт 18-24», що навіть не може дочекатися, доки його учасники хоча б відправляться на фронт. Наразі усі вони все ще проходять навчання і не беруть участі у бойових діях. Чергову брехню ворога розвінчали у Центрі протидії дезінформації.

— А ми нагадуємо, що проєкт «Контракт 18-24» дає можливість чоловікам віком від 18 до 24 років долучитися до захисту Батьківщини і отримати особливі, вигідніші умови контракту — чіткий термін військової служби лише 1 рік, до 2 мільйонів гривень протягом цього року, 0% іпотеку на житло та безкоштовну вищу освіту після звільнення з військової служби, - пояснюють в Полтавському ОТЦК.

В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що перші військовослужбовці, які доєднались до лав ЗСУ за «Контрактом 18–24», склали військову присягу. Серед тих, хто приєднався до 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців було четверо воїнів з Полтавщини. Двоє з добровольців долучися до лав ЗСУ через центр рекрутингу, а двоє звернулися до ТЦК за місцем проживання

До центрів рекрутингу звернулося майже 50 тисяч українців, з них 10 тисяч вже приєднуються до ЗСУ

У лютому ми писали, що Міноборони презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 тис. грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безплатне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту. Наразі долучитися у рамках проєкту можна до 16 бригад Сил оборони України.

Чи багато молодих добровольців підписали «Контракт 18-24», за який виплачують мільйон, на Полтавщині

На початку березня «Кременчуцький Телеграф» поцікавився у Полтавському обласному ТЦК та СП та Кременчуцькому районного центрі рекрутингу, чи багато молодих українців зацікавилися умовами цього контракту та скільки з них вже добровільно приєдналися до Сил оборони України, підписавши «Контракт 18-24» на Полтавщині.

Які посади в армії українці найчастіше шукають у центрах рекрутингу — Міноборони

7-го квітня ми повідомляли, що до центрів рекрутингу звернулося вже майже 50 тисяч українців, з яких 9 964 вже приєдналися чи знаходяться в процесі добровільного приєднання до Сил оборони України.

У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня 2024 року. Загалом у Полтавській області відкрито 5 центрів рекрутингу.

Сьогодні, у Вербну неділю, російська армія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум. Загинуло 32 цивільні особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 людини, серед яких 10 дітей.

Злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23» завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей держави-агресора відповідно. Про це повідомив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

— Черговий воєнний злочин росії — удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої москви… Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець — від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети — не уникнув відплати, — написав він на сторінці ГУР у Facebook.