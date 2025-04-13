«Контракт 18-24» підписали вже 500 добровольців: РФ намагається фейками зірвати цю програму

В Офісі президента назвали кількість підписаних контрактів, а у Центрі протидії інформації розповіли, як росіяни протидіють цій програмі
Кількість людей, які вже підписали контракти на вступ до Сил оборони України за програмою «Контракт 18-24» становить близько 500 осіб. Про це заявив заступник керівника Офісу президента з питань оборони, полковник Павло Паліса в інтерв’ю «BIHUS Info».
За його словами, показник міг би бути вищим, зважаючи на велику кількість поданих заяв. Проте багато з кандидатів, з різних причин, поки не дійшли до фінального етапу підписання контракту.
Павло Паліса вважає, що ще рано давати оцінку успішності цієї програми — для перших оцінок потрібно проаналізувати роботу програми щонайменше за 4 місяці.
Водночас програма «Контракт 18-24» викликала занепокоєння у ворога, який намагається дискредитувати програму та зірвати додатковий канал поповнення ЗСУ своїми фейками. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.
Військові пояснюють, що російська пропаганда настільки хоче дискредитувати проєкт «Контракт 18-24», що навіть не може дочекатися, доки його учасники хоча б відправляться на фронт. Наразі усі вони все ще проходять навчання і не беруть участі у бойових діях. Чергову брехню ворога розвінчали у Центрі протидії дезінформації.
В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців
Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що перші військовослужбовці, які доєднались до лав ЗСУ за «Контрактом 18–24», склали військову присягу. Серед тих, хто приєднався до 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців було четверо воїнів з Полтавщини. Двоє з добровольців долучися до лав ЗСУ через центр рекрутингу, а двоє звернулися до ТЦК за місцем проживання
До центрів рекрутингу звернулося майже 50 тисяч українців, з них 10 тисяч вже приєднуються до ЗСУ
У лютому ми писали, що Міноборони презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.
Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 тис. грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безплатне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту. Наразі долучитися у рамках проєкту можна до 16 бригад Сил оборони України.
Чи багато молодих добровольців підписали «Контракт 18-24», за який виплачують мільйон, на Полтавщині
На початку березня «Кременчуцький Телеграф» поцікавився у Полтавському обласному ТЦК та СП та Кременчуцькому районного центрі рекрутингу, чи багато молодих українців зацікавилися умовами цього контракту та скільки з них вже добровільно приєдналися до Сил оборони України, підписавши «Контракт 18-24» на Полтавщині.
Які посади в армії українці найчастіше шукають у центрах рекрутингу — Міноборони
7-го квітня ми повідомляли, що до центрів рекрутингу звернулося вже майже 50 тисяч українців, з яких 9 964 вже приєдналися чи знаходяться в процесі добровільного приєднання до Сил оборони України.
У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня 2024 року. Загалом у Полтавській області відкрито 5 центрів рекрутингу.
Сьогодні, у Вербну неділю, російська армія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум. Загинуло 32 цивільні особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 людини, серед яких 10 дітей.
Злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23» завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей держави-агресора відповідно. Про це повідомив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
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