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Завтра у багатьох мікрорайонах Кременчука планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 281

 

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж

У понеділок, 14 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Військова, 18/56;
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 19-45;
  • вул. Олеся Гончара, 32-63;
  • вул. Редутна, 41-92;
  • вул. Миколи Кучми, 62;
  • вул. Олеся Гончара, 59;
  • просп. Свободи, 110-120/25;
  • пров. Бахмацький, 1-20;
  • вул. Карпенка-Карого, 2-15;
  • вул. Кохнівська, 2/1-43;
  • вул. Салганна, 3, 5/1;
  • пров. Бахмацький, 20 Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42;
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70;
  • пров. Прорізний, 17-37;
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13;
  • вул. Давида Кострова, 2/37;
  • вул. Капітана Мовчана, 1-26;
  • пров. Марії Примаченко, 2-25;
  • туп. Миколи Сціборського, 7;
  • вул. Паризька, 2/32-12;
  • вул. Рєпіна, 2/26-8;
  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25;
  • вул. Василя Симоненка, 16/1;
  • вул. Газопровідна, 4-30;
  • туп. Глобинський, 16-41А;
  • туп. Данила Апостола, 1/25-12;
  • вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
  • вул. Марка Кропивницького, 1-52;
  • пров. Марка Кропивницького, 1-14;
  • вул. Хімічна, 1/2;
  • вул. Івана Багряного, 1/39;
  • вул. Івана Дзюби, 3-36;
  • пров. Композитора Вербицького, 1;
  • вул. максима Кривоноса, 26-40;
  • вул. Паризька, 14/35;
  • пров. Південий, 1/29-26;
  • вул. Паризька,
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
  • вул. Батуринська, 1-21;
  • вул. Деповська, 62-100;
  • вул. Миколи Кучми, 65- 94;
  • пров. Новоіванівський, 1/3-21;
  • вул. Новоіванівська, 17А-38;
  • вул. Силікатна, 1/19-15;
  • пров. Силікатний, 1-17/18;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • пров. Столярний, 1-22;
  • вул. Басейна, 4-26/93.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Бакинський, 5/6;
  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
  • вул. Братів Тютюнників, 4-27;
  • вул. Гійома Боплана, 38-78А;
  • пров. Градиський, 4, 6;
  • вул. Каховська, 1-43/2;
  • вул. Кооперативна, 19-50/4;
  • вул. Лугова, 6-37;
  • пров. Луговий, 2/25-9;
  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
  • вул. Гійома Боплана, 74А;
  • пр-д Луговий, 2/25;
  • вул. Експресівська, 1-48;
  • вул. Полковника Оксанченка, 2;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • пров. Андрія Ізюмова;
  • пр-д Андрія Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • туп. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Віктора Баранова;
  • вул. Володимира Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • туп. Газопровідний;
  • вул. Гетьманська;
  • туп. Глобинський;
  • пров. Григорія Ашкаренка;
  • пров. Давида Гурамішвілі;
  • туп. Данила Апостола;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • пров. Ємельяненко;
  • туп. Івана Айвазовського;
  • вул. Івана Нагнибіди;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • пров. Караванний;
  • туп. Кармелюка;
  • пров. Князя Вітовта;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Комишанська;
  • туп. Кременецький;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • пров. Микити Клєцкова;
  • вул. Миколи Міхновського;
  • вул. Михайла Грушевського;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Ніни Крюкової;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. Олександра Чайки;
  • вул. Олени Пчілки;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Підводника Коваленка;
  • вул. Полковника Оксанченка;
  • пров. Полтавський;
  • просп. Полтавський;
  • вул. Ананія Размислова;
  • пров. Ананія Размислова; в
  • ул. Ракетна;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Северина Наливайка;
  • вул. Сергія Кульчицького;
  • вул. Соснівська;
  • пров. Фізкультурний;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хортицька;
  • пров. Якова Петруся.

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 18/2-20/2;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Парковий, 2Б.

З 8.00 до 20.00:

  • туп. Урожайний, 2;
  • пров. Уласа Самчука, 17;
  • вул. Чередницька, 30-79;
  • пров. Чередницький, 4;
  • вул. Київська, 64-80, 121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • просп. Полтавський, 277-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • село Мала Кохнівка;
  • село Придніпрянське;
  • село Потоки.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук відключення світла планові відключення відключення електроенергії Полтаваобленерго
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