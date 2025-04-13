Завтра у багатьох мікрорайонах Кременчука планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 16:12
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж
У понеділок, 14 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Військова, 18/56;
- вул. В'ячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Олеся Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 41-92;
- вул. Миколи Кучми, 62;
- вул. Олеся Гончара, 59;
- просп. Свободи, 110-120/25;
- пров. Бахмацький, 1-20;
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2/1-43;
- вул. Салганна, 3, 5/1;
- пров. Бахмацький, 20 Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42;
- вул. Євгена Коновальця, 52-70;
- пров. Прорізний, 17-37;
- вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- вул. Капітана Мовчана, 1-26;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- вул. Паризька, 2/32-12;
- вул. Рєпіна, 2/26-8;
- вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25;
- вул. Василя Симоненка, 16/1;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- туп. Глобинський, 16-41А;
- туп. Данила Апостола, 1/25-12;
- вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
- вул. Марка Кропивницького, 1-52;
- пров. Марка Кропивницького, 1-14;
- вул. Хімічна, 1/2;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- пров. Композитора Вербицького, 1;
- вул. максима Кривоноса, 26-40;
- вул. Паризька, 14/35;
- пров. Південий, 1/29-26;
- вул. Паризька,
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. Деповська, 62-100;
- вул. Миколи Кучми, 65- 94;
- пров. Новоіванівський, 1/3-21;
- вул. Новоіванівська, 17А-38;
- вул. Силікатна, 1/19-15;
- пров. Силікатний, 1-17/18;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- пров. Столярний, 1-22;
- вул. Басейна, 4-26/93.
З 8.00 до 18.00:
- пров. Бакинський, 5/6;
- пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
- вул. Братів Тютюнників, 4-27;
- вул. Гійома Боплана, 38-78А;
- пров. Градиський, 4, 6;
- вул. Каховська, 1-43/2;
- вул. Кооперативна, 19-50/4;
- вул. Лугова, 6-37;
- пров. Луговий, 2/25-9;
- вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
- вул. Гійома Боплана, 74А;
- пр-д Луговий, 2/25;
- вул. Експресівська, 1-48;
- вул. Полковника Оксанченка, 2;
- вул. Андрія Ізюмова;
- пров. Андрія Ізюмова;
- пр-д Андрія Ізюмова;
- вул. Бажана;
- туп. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Віктора Баранова;
- вул. Володимира Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- туп. Газопровідний;
- вул. Гетьманська;
- туп. Глобинський;
- пров. Григорія Ашкаренка;
- пров. Давида Гурамішвілі;
- туп. Данила Апостола;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Експресівська;
- пров. Ємельяненко;
- туп. Івана Айвазовського;
- вул. Івана Нагнибіди;
- вул. Ігоря Сікорського;
- пров. Караванний;
- туп. Кармелюка;
- пров. Князя Вітовта;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Комишанська;
- туп. Кременецький;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Марка Кропивницького;
- пров. Микити Клєцкова;
- вул. Миколи Міхновського;
- вул. Михайла Грушевського;
- вул. Михайла Калачевського;
- вул. Мрії;
- вул. Ніни Крюкової;
- вул. Новомиргородська;
- вул. Олександра Чайки;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Підводника Коваленка;
- вул. Полковника Оксанченка;
- пров. Полтавський;
- просп. Полтавський;
- вул. Ананія Размислова;
- пров. Ананія Размислова; в
- ул. Ракетна;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Северина Наливайка;
- вул. Сергія Кульчицького;
- вул. Соснівська;
- пров. Фізкультурний;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- пров. Якова Петруся.
З 8.00 до 19.00:
- пров. Композитора Вербицького, 2Б-16;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 18/2-20/2;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Парковий, 2Б.
З 8.00 до 20.00:
- туп. Урожайний, 2;
- пров. Уласа Самчука, 17;
- вул. Чередницька, 30-79;
- пров. Чередницький, 4;
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- село Мала Кохнівка;
- село Придніпрянське;
- село Потоки.
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