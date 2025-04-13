Момордика – панацея від багатьох хвороб. Як виростити на власному городі

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 89 Коментарів: 1

Момордика, також відома як гірка диня або індійський огірок є унікальним представником гарбузового сімейства

Плоди момордики багаті на вітаміни (особливо вітамін С), мінерали та антиоксиданти. Вони сприяють поліпшенню обміну речовин та зміцненню імунної системи.

Найвідоміша це момордика Жовтий Дракон, якій властиві плоди з кремовим, злегка гіркуватим м'якушем.

У народній медицині момордика теж дуже популярна. Лікувальні властивості відомі на весь світ.

Настої з листя допомагають при підвищеному тиску, застуд, кашлі, різних видах болів тощо. Відвари можуть врегулювати вироблення інсуліну, рівень цукру.

Насіння багаті жирними маслами і каротином, які зміцнюють імунітет, підвищують рівень гемоглобіну, знижують рівень холестерину. Їх використовують для лікування гастритів, язв, захворювань печінки.

Плоди здатні очищати судини, знижувати ризик судинних хвороб і захворювань серця, покращувати зір і допомагати його нормалізації, придушувати діяльність ракових клітин. Плоди та насіння також перешкоджають виникненню холестеринових бляшок, знижують ймовірність таких проблем, як інсульти та інфаркти, очищають судини, виліковують лейкемію, суглобові та головні болі, ревматичний артрит, депресії, опіки, псоріаз, гепатит, фурункульоз.

Здатність цієї рослини виводити зайвий жир використовується при розробці програм для схуднення.

Як росте момордика

Посів насіння на розсаду - найперший етап. Насіння момордики має щільну оболонку, тому його рекомендується замочити в теплій воді на 24 години перед посадкою. Це прискорить процес проростання.

Якщо хочете прискорити процес, можна трохи підпиляти або надрізати оболонку насіння перед замочуванням.

Момордику найкраще висаджувати на розсаду за 4-6 тижнів до передбачуваної дати висадки у відкритий ґрунт. Використовуйте окремі горщики або комірки з живильним ґрунтом.

Посадіть насіння на глибину приблизно 1-1,5 см, присипте землею та злегка ущільніть.

Після посадки ретельно полийте ґрунт, щоб він був вологим, але не перезволоженим.

Тримайте розсаду в теплому місці за температури 25-30°C, забезпечивши хорошу освітленість.

Момордика віддає перевагу сонячним ділянкам з родючим, добре дренованим ґрунтом. Переконайтеся, що вибране місце захищене від сильних вітрів.

За кілька тижнів до посадки перекопайте ґрунт, додайте компост або перегній для покращення його структури та родючості.

Висаджувати момордику у відкритий ґрунт можна, коли мине загроза заморозків і ґрунт прогріється до 15°C.

Відстань між рослинами має бути приблизно 50-70 см, а між рядами - 70-100 см. Це забезпечить достатній простір для зростання та розвитку рослини.

Момордика потребує регулярного та рясного поливу, найбільше вологи потребує в період активного росту та плодоношення. Поливайте рослину 2-3 рази на тиждень під корінь, щоб уникнути попадання води на листя, що може призвести до захворювань.

Момордика - плетиста рослина, тому їй необхідна опора. Встановіть шпалери, сітки або інші конструкції, за якими рослина зможе витися. Садова арка буде непоганим рішенням.

Регулярно підв'язуйте пагони до опор, щоб запобігти їх ламання та забезпечити рівномірний розподіл світла.

Плоди момордики можна збирати через 8-10 тижнів після посадки. Якщо ви вирощуєте не тільки для декору, але і для вживання в їжу, то молоді плоди найкраще підходять для кулінарного застосування, оскільки вони менш гіркі.

Зрізайте плоди гострим ножем чи секатором, щоб не пошкодити рослину.