Завтра, 14 квітня, на Полтавщині оголошено День жалоби

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Сьогодні, у Вербну неділю, російська армія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум. За останніми даними ДСНС України, станом на 18.00 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

У понеділок, 14 квітня, на Полтавщині оголошено День жалоби. Державні прапори будуть приспущені по всій області.

Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Суми. Сьогодні росія завдала чергового ракетного удару… Це — невимовний біль. Це — черговий злочин, який ніколи не буде забутий. Полтавщина — разом із Сумами. Розділяємо скорботу кожної родини, яка втратила близьких. Світла пам’ять загиблим, — написав він у своєму Телеграм-каналі.