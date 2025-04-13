Завтра, 14 квітня, на Полтавщині оголошено День жалоби

Сьогодні, у Вербну неділю, російська армія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум. За останніми даними ДСНС України, станом на 18.00 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.
У понеділок, 14 квітня, на Полтавщині оголошено День жалоби. Державні прапори будуть приспущені по всій області.
Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
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