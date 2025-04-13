Зранку 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумам. Ворог цинічно атакував мирне населення, і, на жаль, є багато загиблих. Ворог цинічно обрав час, коли сумчани у Вербну неділю йшли чи поверталися з церкви.
Перший удар ворог здійснив о 10.17. За кілька хвилин прогримів повторний вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та пуски керованих авіабомб на Сумщині. Вже відомо про 21 загиблого. Серед поранених є діти.
Як повідомляє пресслужба МВС України, з перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Є багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину.
На жахливий удар російської балістики по Сумах відреагував Президент України Володимир Зеленський.
— Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим.
За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя, — написав він у Телеграм-каналі.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці атаки видніється дим, повідомляють про пожежі та загоряння автівок. Вщент розбитий тролейбус, поруч з яким відбувся вибух.
Редакція «Кременчуцького Телеграфу» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок ракетного удару. Світла та вічна пам’ять!
Нагадаємо, 4 квітня російська армія вдарила касетною балістичною ракетою по житловому району Кривого Рога — ракета вибухнула поруч з дитячим майданчиком. Унаслідок ворожої атаки загинуло 20 людей, 9 з яких — діти. Ще 75 осіб, серед яких також багато дітей, отримали поранення.
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За повідомленням Сумської обласної прокуратури, унаслідок ракетного удару російської армії в Сумах 21 загиблий та 34 поранених, з них 5 дітей. Розпочато слідство. Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ.
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За уточненими даними міністра внутрішніх справа Ігоря Клименка, станом на 12.20 у Сумах загинула 21 людина, а 83 поранені. Серед поранених 7 дітей.
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За інформацією ДСНС України, станом на 13.00 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей.
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За інформацією ДСНС України, станом на 13.40 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 людини, серед яких 10 дітей.
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За інформацією ДСНС України, станом на 14.10 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 людини, з них 10 дітей.
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Вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М/KN-23» завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей держави-агресора відповідно. Про це повідомив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
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