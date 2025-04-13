У Кременчуці триває капремонт гуртожитку для ВПО, виконано вже 70% робіт — Полтавська ОВА

На Полтавщині за фінансування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні передбачена реалізація чотирьох проєктів із ремонту приміщень, де мешкають внутрішньо переміщені особи (ВПО). Один з них, який нині втілюють у Кременчуцькій громаді, відвідав т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, який під час візиту поспілкувалися з мешканцями гуртожитку. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
За словами Володимира Когута, наразі виконано 70% робіт та облаштовані для проживання шість із дев’яти поверхів.
Нагадаємо, 3-го квітня ми писали, що на реконструкцію будівель квартирного типу приміщень 8-9 поверхів та частини 1-3 поверхів гуртожитку для вимушених переселенців на вулиці Троїцька, 71/73 влада виділятиме понад 519 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 3 квітня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.