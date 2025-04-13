У Кременчуці триває капремонт гуртожитку для ВПО, виконано вже 70% робіт — Полтавська ОВА

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В області реалізується чотири такі проєкти за фінансування УВКБ ООН

На Полтавщині за фінансування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні передбачена реалізація чотирьох проєктів із ремонту приміщень, де мешкають внутрішньо переміщені особи (ВПО). Один з них, який нині втілюють у Кременчуцькій громаді, відвідав т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, який під час візиту поспілкувалися з мешканцями гуртожитку. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

— Забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом — питання, над яким працюємо постійно. Покращувати умови проживання допомагають міжнародні партнери. Серед них — представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, - зазначив він.

За словами Володимира Когута, наразі виконано 70% робіт та облаштовані для проживання шість із дев’яти поверхів.

— Завдяки капітальному ремонту зможемо забезпечити комфортні умови для 150 внутрішньо переміщених осіб. Вдячні міжнародним партнерам за підтримку. Об’єднуємо зусилля заради спільної мети — гідного життя населення в умовах війни, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, 3-го квітня ми писали, що на реконструкцію будівель квартирного типу приміщень 8-9 поверхів та частини 1-3 поверхів гуртожитку для вимушених переселенців на вулиці Троїцька, 71/73 влада виділятиме понад 519 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 3 квітня.