На Миргородщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в електроопору – хлопець отримав травми

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Учора, 12 квітня, близько 12.20 в селі Березова Лука Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувався неповнолітній. Поліцейські в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують причини та обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Musstang під керуванням 14-річного водія допустив виїзд за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП, неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом слідчими поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

Нагадаємо, у березні минулого року в селі Бугаївка Градизькоі територіальної громади 17-річний юнак на мотоциклі «ІЖ» вночі також зіткнувся з електроопорою. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці.

У вересні минулого року ми повідомляли, що 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав він та його 16-річний пасажир. Того ж місяця у Лубнах в аварії також постраждав неповнолітній мотоцикліст.

У серпні минулого року ми писали, що 17-річний юнак з Решетилівської громади не впорався з керуванням мотоцикла, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Унаслідок ДТП водія мотоцикла та його 15-річну пасажирку ушпиталили з травмами.