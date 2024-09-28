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На Полтавщині травмувалися двоє неповнолітніх: 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 260

 

Поліція встановлює причини та обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько 10.40 у селі Малий Тростянець Щербанівської громади. Поліція встановлює причини та обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 16-річний водій мотоцикла «ИЖ ЮПИТЕР 3», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла та його 16-річний пасажир, місцевий житель. Постраждалих каретою швидкої медичної допомоги відвезли до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, 17 липня у Нехворощанській громаді на Полтавщині сталася ДТП - 16-річний підліток не впорався з керуванням мотоцикла Mustang, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. З ним на мотоциклі був 15-річний пасажир, який не постраждав.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП мотоцикліст неповнолітній кювет поліція Полтавщини
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