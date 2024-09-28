У півфіналі Кубка України з хокею «Кременчук» програв «Шторму» й вибув з турніру

Відбувся перший півфінальний матч Кубка України з хокею між командами «Кременчук» та одеською командою «Шторм», яка є новачком сезону. «Кременчук» програв з рахунком 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
«Шторм», який у чвертьфіналі вибив з турніру «Сокіл», пройшов у фінал Кубка України. Команда створена на базі складу херсонського «Дніпра».
У другому півфіналі зіграють «Дніпро» та «Тризуб».
Перед початком гри стартове вкидання на матчі «Кременчук» - «Шторм-Одеса» зробив Саулюс Івошка, який є радником мера литовського міста-побратима Кременчука – Алітус.
Нагадаємо, капітан хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька виставив на аукціон медаль, яку завоював на чемпіонаті світу. Виручені 80 000 грн підуть на реабілітацію українського воїна.
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