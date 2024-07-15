Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька продав медаль переможця чемпіонату світу – 80 000 грн пішли на протезування воїна

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 181

Аукціон проходив на сторінці вихованця Кременчуцької СДЮШОР Єгора Голуба, який допомагає збирати кошти на підтримку української армії

Капітан хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька виставив на аукціон медаль, яку завоював на чемпіонаті світу. Виручені кошти у розмірі 80 000 грн підуть на реабілітацію українського воїна.

У День народження, 8 липня, Віталій зранку пережив масований обстріл по Києву, коли російські ракети влучили по мирним мешканцям столиці й дитячій лікарні Охматдит, а потім одразу прибув до Єгора Голуба, щоб виставити на аукціон найвищу нагороду.

Варто відзначити, що аукціон проходив на сторінці вихованця Кременчуцької СДЮШОР Єгора Голуба, який допомагає збирати кошти на підтримку української армії. Серед лотів кременчужанина - нагорода капітана ХК «Кременчука» Віталія Ляльки.