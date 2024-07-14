НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 15 липня

Графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби
НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 15 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.
У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що з 16.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть 4 черги відключень одночасно. В інші години діятимуть 3 черги відключень.
В «Укренерго» закликали споживати електроенергію ощадливо.
У ПАТ«Полтаваобленерго» також оприлюднили графік відключень електроенергії на понеділок, 15 липня.
Нагадаємо, Україна перебуває у центрі кліматичної аномалії – температура повітря на понад 12°С вища за кліматичну норму.
Найближчими днями спека в Україні ще посилиться, а з четверга температура повітря почне знижуватися.
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