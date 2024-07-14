НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 15 липня

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НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 15 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.

У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що з 16.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть 4 черги відключень одночасно. В інші години діятимуть 3 черги відключень.

В «Укренерго» закликали споживати електроенергію ощадливо.

У ПАТ«Полтаваобленерго» також оприлюднили графік відключень електроенергії на понеділок, 15 липня.

Нагадаємо, Україна перебуває у центрі кліматичної аномалії – температура повітря на понад 12°С вища за кліматичну норму.

Найближчими днями спека в Україні ще посилиться, а з четверга температура повітря почне знижуватися.