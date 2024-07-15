Як можна не показувати свій електронний військовий квиток у гаджеті під час перевірки військово-облікових документів

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 279

Військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток

З 18 червня військово-обліковий документ в електронній формі (у застосунку «Резерв+») отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Про це нагадує на своїй сторінці у Factbook Полтавський обласний ТЦК та СП.

- Що робити, якщо є бажання мати при собі новий військово-обліковий документ, але, на приклад, немає бажання демонструвати під час перевірки свій гаджет? Військово-обліковий документ в електронній формі можна роздрукувати! До того ж зробити це можна повністю самостійно, навіть відстоювати чергу до ЦНАПу не потрібно! Як це зробити буквально у кілька кроків - показано на зображеннях, - йдеться у повідомленні.

Служба зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП радить роздрукувати свій військово-обліковий документ в електронній формі та використовуйте його там, де це потрібно. Наприклад - під час перевірки військово-облікових документів.

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Нагадаємо, у Міноборони України показали, як отримати електронний «військовий квиток» у додатку «Резерв+»