Як можна не показувати свій електронний військовий квиток у гаджеті під час перевірки військово-облікових документів

Військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток
З 18 червня військово-обліковий документ в електронній формі (у застосунку «Резерв+») отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Про це нагадує на своїй сторінці у Factbook Полтавський обласний ТЦК та СП.
Служба зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП радить роздрукувати свій військово-обліковий документ в електронній формі та використовуйте його там, де це потрібно. Наприклад - під час перевірки військово-облікових документів.
Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані
Нагадаємо, у Міноборони України показали, як отримати електронний «військовий квиток» у додатку «Резерв+»
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