Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Кременчужанин став призером на олімпіаді з японської ментальної арифметики

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 19

Загалом участь у олімпіаді взяли 38 дітей з Полтави, Горішніх Плавнів і Кременчука

Житель Кременчука Денис Борщ став призером на Другій українській олімпіаді  японської ментальної арифметики. За рік учень максимально збільшив свій особистий результат — за це він отримав нагороду. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації 14 липня. 

Основний показник учня на олімпіаді — кількість набраних балів. Максимально їх можна отримати 1500, розповіли в ОВА. Загалом участь у олімпіаді взяли 38 дітей з Полтави, Горішніх Плавнів і Кременчука.

Ментальна арифметика — це методика гармонійного розвитку дитини, при якій використовується азіатська технологія обчислень на спеціальній рахівниці — абакус. Це спосіб всебічного розвитку інтелекту за допомогою швидкого усного рахунку. Усі дії виконуються в уяві, що можна порівняти із грою у віртуальній реальності, яка доступна лише дитині, йдеться у повідомленні.

Змагання складається з 3 етапів:

  • Йоміагезан — вправа, коли учні сприймають інформацію на слух і відтворюють на дотик
  • Флеш Анзан — вправа, коли учні сприймають інформацію на зір і відтворюють в уяві.
  • Йоміагіанзан — вправа, коли учні сприймають інформацію на слух і відтворюють в уяві.

Переможців визначали по рівнях — 1, 2, 3 місце та по школі — 1, 2, 3 місце. 

1
Автор: Телеграф Джерело фото: ОВА
Теги: олімпіада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх