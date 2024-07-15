Кременчужанин став призером на олімпіаді з японської ментальної арифметики

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 19

Загалом участь у олімпіаді взяли 38 дітей з Полтави, Горішніх Плавнів і Кременчука

Житель Кременчука Денис Борщ став призером на Другій українській олімпіаді японської ментальної арифметики. За рік учень максимально збільшив свій особистий результат — за це він отримав нагороду. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації 14 липня.

Основний показник учня на олімпіаді — кількість набраних балів. Максимально їх можна отримати 1500, розповіли в ОВА. Загалом участь у олімпіаді взяли 38 дітей з Полтави, Горішніх Плавнів і Кременчука.

Ментальна арифметика — це методика гармонійного розвитку дитини, при якій використовується азіатська технологія обчислень на спеціальній рахівниці — абакус. Це спосіб всебічного розвитку інтелекту за допомогою швидкого усного рахунку. Усі дії виконуються в уяві, що можна порівняти із грою у віртуальній реальності, яка доступна лише дитині, йдеться у повідомленні.

Змагання складається з 3 етапів:

Йоміагезан — вправа, коли учні сприймають інформацію на слух і відтворюють на дотик

Флеш Анзан — вправа, коли учні сприймають інформацію на зір і відтворюють в уяві.

Йоміагіанзан — вправа, коли учні сприймають інформацію на слух і відтворюють в уяві.

Переможців визначали по рівнях — 1, 2, 3 місце та по школі — 1, 2, 3 місце.