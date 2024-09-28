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Lobby X презентувала результати опитування українців щодо їх готовності приєднатися до війська

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 219

 

В опитуванні взяли участь понад 46 тисяч людей, що живуть в Україні та за кордоном

Платформа Lobby X, яка займається рекрутингом в Сили безпеки та оборони України, презентувала результати власного опитування. Найголовніші питання про ставлення українців до мобілізації та військової служби. Результати опитування розмістили на інтерактивному дашборді платформи.

В опитуванні взяли участь понад 46 тисяч людей, які живуть в Україні та за кордоном. Серед респондентів люди різного віку, статі, професій, а також чинні військовослужбовці.

— Ми займаємося рекрутингом в Сили безпеки та оборони й нам важливо відстежувати настрої людей, зокрема військовозобовʼязаних. Це опитування не є репрезентативним, але з цими даними варто ознайомитися тим, хто працює над політикою у сфері безпеки та оборони. Тож ми закликаємо військове керівництво звернути увагу і врахувати ці дані у своїх рішеннях щодо залучення добровольців до армії, — зазначив представник Lobby X Владислав Грезєв.

Щодо готовності українців йти на військову службу:

  • 23% готові доєднатися до армії за певних умов;
  • 19% вважають, що їхня цивільна діяльність корисніша для перемоги;
  • 15% готові йти, коли отримають повістку;
  • 15% неготові йти служити;
  • 4% доєднаються до Сил оборони найближчим часом;
  • 3% вже працюють над тим, щоб приєднатися до війська.

На українців, які наразі неготові долучитися до Сил оборони, можуть позитивно вплинути:

  • реформа та модернізація армії (зазначили 43% опитаних);
  • реформи уряду (39%);
  • впевненість, що служба в армії буде справді корисна задля перемоги (38%);
  • суттєве зростання підтримки союзників (25%);
  • нічого не вплине (22%).

Серед опитаних цивільних, які знаходяться в Україні, 74% готові долучитись до армії, якщо росіяни будуть просуватися до їхнього рідного місця проживання, а 34% — якщо знову спробують захопити Київ.

Серед відповідей на питання про те, які зміни в армії можуть позитивно вплинути на готовність людей приєднатись до Сил безпеки та оборони, 63% опитаних назвали ефективні механізми звільнень некомпетентних командирів.

Понад 50% опитаних згадали про якісне навчання новобранців, достатній відпочинок та ротації, фіксований термін служби, можливість обрати посаду та підрозділ, а також отримання технологій для протидії КАБам і авіації.

Серед українців, які виїхали за кордон, 84% опитаних відповіли, що їм важливо робити власний внесок у перемогу України. Найбільше вони це роблять зараз у вигляді донатів на армію, підтримки своєї родини, яка перебуває в Україні, участі в акціях та демонстраціях. Проте, 66% з цих опитаних вважають свій внесок у перемогу недостатнім.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Lobby X
Теги: опитування військова служба мобілізація армія Сили оборони України рекрутинг
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