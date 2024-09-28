Lobby X презентувала результати опитування українців щодо їх готовності приєднатися до війська

Платформа Lobby X, яка займається рекрутингом в Сили безпеки та оборони України, презентувала результати власного опитування. Найголовніші питання про ставлення українців до мобілізації та військової служби. Результати опитування розмістили на інтерактивному дашборді платформи.
В опитуванні взяли участь понад 46 тисяч людей, які живуть в Україні та за кордоном. Серед респондентів люди різного віку, статі, професій, а також чинні військовослужбовці.
Щодо готовності українців йти на військову службу:
На українців, які наразі неготові долучитися до Сил оборони, можуть позитивно вплинути:
Серед опитаних цивільних, які знаходяться в Україні, 74% готові долучитись до армії, якщо росіяни будуть просуватися до їхнього рідного місця проживання, а 34% — якщо знову спробують захопити Київ.
Серед відповідей на питання про те, які зміни в армії можуть позитивно вплинути на готовність людей приєднатись до Сил безпеки та оборони, 63% опитаних назвали ефективні механізми звільнень некомпетентних командирів.
Понад 50% опитаних згадали про якісне навчання новобранців, достатній відпочинок та ротації, фіксований термін служби, можливість обрати посаду та підрозділ, а також отримання технологій для протидії КАБам і авіації.
Серед українців, які виїхали за кордон, 84% опитаних відповіли, що їм важливо робити власний внесок у перемогу України. Найбільше вони це роблять зараз у вигляді донатів на армію, підтримки своєї родини, яка перебуває в Україні, участі в акціях та демонстраціях. Проте, 66% з цих опитаних вважають свій внесок у перемогу недостатнім.
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