Не тільки гроші притягує, але й здоров’я поправляє

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 192

Виявляється, у грошового дерева є лікувальні властивості, завдяки чому вона використовується в народній медицині

Загоєння зовнішніх ран

Щоб посприяти лікуванню порізів або травм, необхідно подрібнити листки до стану кашки і прикладати до рани. Подібний компрес допоможе якнайшвидше вилікувати удари і відновити розтягнуті зв'язки.

Позбавлення від мозолів

Слід зірвати свіжий листок і акуратно зняти з нього верхню плівку. Після потрібно дуже швидко прикласти отриману частину до мозолів і залишити на всю ніч. Подібне рішення дозволить забути навіть про старі мозолі, які зникнуть через 2-3 дня після процедури.

Допомога при укусах комах

Змащуйте місця укусів комах чотири рази на день соком листя цієї корисної рослини.

Пієлонефрит і цистит

Подрібніть п’ять листків, залий 200 мл гарячої води. Потім настоюйте одну годину і проціди. Приймайте по столовій ложці за 20 хвилин до їди двічі на день.

Лікування ранньої стадії геморою

Причому створення свічки відбувається шляхом витиснення соку з листків, розведення його гарячою водою, додаванням вазеліну і приміщенням емульсії локально на проблему.

Рослина також допоможе від болю при артритах, у боротьбі з вірусами, в тому числі і герпесом, ангіною, у дезінфекції ротової порожнини і рішенні стоматологічних проблем.

Крім всіх вищеописаних особливостей, вона використовується для схуднення і може сприйматися як частина комплексного лікування проти прищів.

Сік рослини лікує гнійники і висипання на обличчі, при цьому, не надаючи ніякого негативного впливу на саму шкіру. Можна навіть не робити кашку, а просто взяти листочок і зрізом прикласти до запалення.

Користь рослини також проявляється в боротьбі з варикозним розширенням вен. Для цього беруть невелику банку, заповнюють її дрібно порізаними листками і стеблами грошового дерева. Після заливають ємність горілкою і залишають настоюватися на 30 днів. Подібна настойка дозволяє зняти біль в поперековому відділі і полегшити м'язові спазми.

Але є і певні побічні ефекти. Оскільки в листі є арсенові з'єднання, безконтрольне застосування соку і м'якоті може негативно відбитися на загальному стані здоров'я. Важливо відзначити, що виникнення непередбачених реакцій можливо тільки при застосуванні всередину. При зовнішньому використанні ніяких негативних моментів не буде з'являється. У разі передозування соком, у людини почнеться інтоксикація організму у вигляді нудоти, блювоти, проносу і загальної слабкості. Слід терміново припинити вживання приготованих ліків і звернутися до лікаря.

Дітям до 12 років також не рекомендується давати рослину в будь-якому вигляді, адже невідомо, як відреагує дитячий організм.