Не тільки гроші притягує, але й здоров’я поправляє

Виявляється, у грошового дерева є лікувальні властивості, завдяки чому вона використовується в народній медицині
Загоєння зовнішніх ран
Щоб посприяти лікуванню порізів або травм, необхідно подрібнити листки до стану кашки і прикладати до рани. Подібний компрес допоможе якнайшвидше вилікувати удари і відновити розтягнуті зв'язки.
Позбавлення від мозолів
Слід зірвати свіжий листок і акуратно зняти з нього верхню плівку. Після потрібно дуже швидко прикласти отриману частину до мозолів і залишити на всю ніч. Подібне рішення дозволить забути навіть про старі мозолі, які зникнуть через 2-3 дня після процедури.
Допомога при укусах комах
Змащуйте місця укусів комах чотири рази на день соком листя цієї корисної рослини.
Пієлонефрит і цистит
Подрібніть п’ять листків, залий 200 мл гарячої води. Потім настоюйте одну годину і проціди. Приймайте по столовій ложці за 20 хвилин до їди двічі на день.
Лікування ранньої стадії геморою
Причому створення свічки відбувається шляхом витиснення соку з листків, розведення його гарячою водою, додаванням вазеліну і приміщенням емульсії локально на проблему.
Рослина також допоможе від болю при артритах, у боротьбі з вірусами, в тому числі і герпесом, ангіною, у дезінфекції ротової порожнини і рішенні стоматологічних проблем.
Крім всіх вищеописаних особливостей, вона використовується для схуднення і може сприйматися як частина комплексного лікування проти прищів.
Сік рослини лікує гнійники і висипання на обличчі, при цьому, не надаючи ніякого негативного впливу на саму шкіру. Можна навіть не робити кашку, а просто взяти листочок і зрізом прикласти до запалення.
Користь рослини також проявляється в боротьбі з варикозним розширенням вен. Для цього беруть невелику банку, заповнюють її дрібно порізаними листками і стеблами грошового дерева. Після заливають ємність горілкою і залишають настоюватися на 30 днів. Подібна настойка дозволяє зняти біль в поперековому відділі і полегшити м'язові спазми.
Але є і певні побічні ефекти. Оскільки в листі є арсенові з'єднання, безконтрольне застосування соку і м'якоті може негативно відбитися на загальному стані здоров'я. Важливо відзначити, що виникнення непередбачених реакцій можливо тільки при застосуванні всередину. При зовнішньому використанні ніяких негативних моментів не буде з'являється. У разі передозування соком, у людини почнеться інтоксикація організму у вигляді нудоти, блювоти, проносу і загальної слабкості. Слід терміново припинити вживання приготованих ліків і звернутися до лікаря.
Дітям до 12 років також не рекомендується давати рослину в будь-якому вигляді, адже невідомо, як відреагує дитячий організм.
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