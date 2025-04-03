На ремонт для гуртожитку для переселенців у Кременчуці продовжують виділяти гроші

Строки капітального ремонту гуртожитку перенеслись — роботи мають завершити до серпня, раніше планувалось це зробити на початку 2025-го
На реконструкцію будівель квартирного типу приміщень 8-9 поверхів та частини 1-3 поверхів гуртожитку для вимушених переселенців на вулиці Троїцька, 71/73 влада виділятиме понад 519 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 3 квітня.
За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, це робиться для того, щоб у будівлі можна було розмістити більше переселенців. Гроші спрямовуватимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Додамо, що на попередніх засіданнях депутатської комісії з питань бюджету і фінансів стало відомо, що строки капітального ремонту гуртожитку перенеслись — роботи мають завершити до серпня, раніше планувалось це зробити на початку 2025-го. Тоді ж комісія погодила виділити з бюджету майже пів мільйона гривень на технічний супровід будівництва згідно з умовами співфінансування капітального проєкту з Міжнародною фінансовою корпорацією.
Зазначимо, що наприкінці березня цьогоріч КГЖЕП «Автозаводське», на балансі якого і перебуває цей гуртожиток, замовило ремонт приміщень 8-9 поверхів та частини приміщень в межах 1-3 поверхів під житлові приміщення для розміщення ВПО. Очікувана вартість робіт — понад 22 млн гривень. Їх мають завершити до 20 серпня.
16 червня 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень.
За даними Youcontrol, підприємство, що спочатку мало взятись за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачали ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.
Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. Торік навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником.
Ремонт у будівлі мали завершити до кінця лютого 2025 року. Але наприкінці лютого КГЖЕП «Автозаводське» уклало новий договір з новим підрядником — з товариством з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».
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