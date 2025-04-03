На ремонт для гуртожитку для переселенців у Кременчуці продовжують виділяти гроші

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 177

Строки капітального ремонту гуртожитку перенеслись — роботи мають завершити до серпня, раніше планувалось це зробити на початку 2025-го

На реконструкцію будівель квартирного типу приміщень 8-9 поверхів та частини 1-3 поверхів гуртожитку для вимушених переселенців на вулиці Троїцька, 71/73 влада виділятиме понад 519 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 3 квітня.

За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, це робиться для того, щоб у будівлі можна було розмістити більше переселенців. Гроші спрямовуватимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Додамо, що на попередніх засіданнях депутатської комісії з питань бюджету і фінансів стало відомо, що строки капітального ремонту гуртожитку перенеслись — роботи мають завершити до серпня, раніше планувалось це зробити на початку 2025-го. Тоді ж комісія погодила виділити з бюджету майже пів мільйона гривень на технічний супровід будівництва згідно з умовами співфінансування капітального проєкту з Міжнародною фінансовою корпорацією.

Зазначимо, що наприкінці березня цьогоріч КГЖЕП «Автозаводське», на балансі якого і перебуває цей гуртожиток, замовило ремонт приміщень 8-9 поверхів та частини приміщень в межах 1-3 поверхів під житлові приміщення для розміщення ВПО. Очікувана вартість робіт — понад 22 млн гривень. Їх мають завершити до 20 серпня.

Що відомо про реконструкцію гуртожитку