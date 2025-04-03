На Кременчуччині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув водій легковика

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Сьогодні, 3 квітня, близько 14.45 в одному з сіл Семенівської громади на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися вантажівка MAN із 57-річним водієм за кермом та автомобіль ЗАЗ Таврія, яким керував водій 36-річний водій.

Від отриманих травм водій Таврії загинув на місці.

На місці події працювали представники патрульної поліції, слідчо-оперативна група слідчі слідчого управління обласної поліції, рятувальники та медики.

Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині внаслідок аварії загинули четверо людей.