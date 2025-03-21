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На Полтавщині внаслідок ДТП загинуло четверо людей

Сьогодні, 21:54 Переглядів: 325

Обставини трагедії з’ясовуються

21 березня близько 18.40 між селами Бондарі та Харсіки Чорнухинської громади Лубенського району сталася смертельна ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, зіткнулися Ford Transit, за кермом якого перебував 65-річний водій, та Volkswagen з 24-річним водієм.

Унаслідок аварії загинули:

  • Водій Ford Transit
  • Його 63-річна пасажирка
  • 16-річний пасажир Volkswagen
  • Водій Volkswagen (помер у кареті «швидкої»).

На місці працюють слідчі ГУНП Полтавщини, слідчо-оперативна група Лубенщини та криміналісти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці зіткнулися автомобіль Renault та мопед Honda — мопедиста госпіталізували.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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