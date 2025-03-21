На Полтавщині внаслідок ДТП загинуло четверо людей

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21 березня близько 18.40 між селами Бондарі та Харсіки Чорнухинської громади Лубенського району сталася смертельна ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, зіткнулися Ford Transit, за кермом якого перебував 65-річний водій, та Volkswagen з 24-річним водієм.

Унаслідок аварії загинули:

Водій Ford Transit

Його 63-річна пасажирка

16-річний пасажир Volkswagen

Водій Volkswagen (помер у кареті «швидкої»).

На місці працюють слідчі ГУНП Полтавщини, слідчо-оперативна група Лубенщини та криміналісти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці зіткнулися автомобіль Renault та мопед Honda — мопедиста госпіталізували.