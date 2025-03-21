У Кременчуці на Соборній сталася ДТП: автівки відкинуло на пішохідну зону

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 277

21 березня на перехресті вулиць Соборної та Квартальної у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів транспортні засоби відкинуло з проїжджої частини на пішохідну зону.

Попередньо постраждалих немає.

На місці події працюють патрульні поліцейські та медики. Обставини ДТП з’ясовуються.