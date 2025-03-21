У Кременчуці на Соборній сталася ДТП: автівки відкинуло на пішохідну зону

21 березня на перехресті вулиць Соборної та Квартальної у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів транспортні засоби відкинуло з проїжджої частини на пішохідну зону.
Попередньо постраждалих немає.
На місці події працюють патрульні поліцейські та медики. Обставини ДТП з’ясовуються.
Нагадаємо, що зранку у Кременчуці зіткнулися автомобіль Renault та мопед Honda — мопедиста госпіталізували.
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