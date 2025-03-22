Наступного тижня рух Кременчуцькою ГЕС обмежать на два дні

Наступного тижня, 26 та 27 березня, обмежать рух через Кременчуцьку ГЕС. Про це стало відомо із рішення Світловодської міської ради від 21 березня.
Обмеження триватимуть із 09.00 до 17.00 у зв'язку із проведенням невідкладних аварійно-ремонтних заходів.
Водіям варто звернути на це увагу та завчасно планувати свій маршрут.
Нагадаємо, у минулому році із 17 листопада до 19 грудня рух із Кременчука у Світловодськ через Кременчуцьку ГЕС був перекритий внаслідок ракетної атаки РФ.
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