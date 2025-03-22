Наступного тижня рух Кременчуцькою ГЕС обмежать на два дні

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Наступного тижня, 26 та 27 березня, обмежать рух через Кременчуцьку ГЕС. Про це стало відомо із рішення Світловодської міської ради від 21 березня.

Обмеження триватимуть із 09.00 до 17.00 у зв'язку із проведенням невідкладних аварійно-ремонтних заходів.

Водіям варто звернути на це увагу та завчасно планувати свій маршрут.

Нагадаємо, у минулому році із 17 листопада до 19 грудня рух із Кременчука у Світловодськ через Кременчуцьку ГЕС був перекритий внаслідок ракетної атаки РФ.