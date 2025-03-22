VAHA у Кременчуці

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 151

Запрошуємо вас на музичну зустріч з талановитим і харизматичним грузином, який співає українською!

Коли: 8 квітня (вівторок), 19.00

Де: БК Нафтохімік

Квитки: https://bit.ly/41Twi4W

Встигни придбати квитки! За декілька днів вартість зросте!

ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА КОНЦЕРТ «VAHA. ВАЙ-ВАЙ-ТУР»?

Щирий та яскравий виконавець.

Творчість, що поєднує дві багаті музичні культури.

Подія, що запалить серця та подарує незабутні моменти.

На вас чекає незабутній вечір улюблених хітів!

- «Не зупиняйте музику»,

- «Саме ти»,

- «З нею кайф» та інші пісні, що вже підкорили тисячі сердець, пролунають у неперевершеному виконанні VAHA!

Ви поринете у світ музики, яка стрімко увірвалася в український шоу-бізнес і завоювала любов слухачів. Нестримні ритми запалять вашу уяву, а кожен біт змусить серце битися в такт мелодіям.

Приходьте та станьте частиною музичного свята, яке залишиться у вашій пам’яті надовго!

До зустрічі

Ваша команда,

https://www.instagram.com/novosad.company?igsh=dTBud2JybWU0d3lj