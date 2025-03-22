VAHA у Кременчуці

Коли: 8 квітня (вівторок), 19.00
Де: БК Нафтохімік
Квитки: https://bit.ly/41Twi4W
Встигни придбати квитки! За декілька днів вартість зросте!
ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА КОНЦЕРТ «VAHA. ВАЙ-ВАЙ-ТУР»?
Щирий та яскравий виконавець.
Творчість, що поєднує дві багаті музичні культури.
Подія, що запалить серця та подарує незабутні моменти.
На вас чекає незабутній вечір улюблених хітів!
- «Не зупиняйте музику»,
- «Саме ти»,
- «З нею кайф» та інші пісні, що вже підкорили тисячі сердець, пролунають у неперевершеному виконанні VAHA!
Ви поринете у світ музики, яка стрімко увірвалася в український шоу-бізнес і завоювала любов слухачів. Нестримні ритми запалять вашу уяву, а кожен біт змусить серце битися в такт мелодіям.
Приходьте та станьте частиною музичного свята, яке залишиться у вашій пам’яті надовго!
До зустрічі
Ваша команда,
https://www.instagram.com/novosad.company?igsh=dTBud2JybWU0d3lj
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