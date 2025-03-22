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Лісівник з Полтавщини Володимир Голованюк отримав орден «За мужність» ІІ ступеня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 181

 

На захист України лісівник став ще у 2014 році, ненадовго повернувся до мирного життя, а з початком великої війни знову пішов на фронт

Лісівник із Полтавщини, 47-річний Володимир Голованюк, Указом Президента України Володимира України нагороджений орденом «За мужність» ІІ ступеня. Про це повідомляють у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Удостоїли нагороди захисника за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку. 

 

На захист країни воїн став ще у 2014 році. Тоді він вперше пішов добровольцем. Служив у десантних військах на різних гарячих напрямках, виконував спецзавдання у ССО Збройних сил України. Потім ненадовго повернувся до мирного життя, а з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. 

Служив спочатку на Полтавщині та у сусідніх областях, згодом боронив Херсонщину. Там в районі Кринок військовий отримав поранення, після чого змушений був демобілізуватися.

 

Після звільнення Володимир працював водієм у філії «Зміївське лісове господарство» на Харківщині, разом зі Спілкою воїнів-лісівників України продовжував підтримувати військових. Проте нещодавно чоловік знову мобілізувався до війська.

Нині Володимир Голованюк є начальником групи розвідки, воює на одному з найгарячіших напрямків на Донеччині. Захисник має дружину та четверо синів. Найстарший з них також воює за незалежність держави.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слобожанський лісовий офіс
Теги: лісництво лісівники нагородження орден «За мужність»
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