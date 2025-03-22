Уночі у Кременчуці та на Полтавщині було гучно: працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 275

Загалом у небі над Україною збили 100 російських безпілотників

Цієї ночі у Кременчуці та на Полтавщині знову було гучно: працювала протиповітряна оборона. Збиття російських безпілотників у межах області підтверджують у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні увечері армія РФ вкотре атакувала Україну з неба 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Збивали повітряні цілі противника авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 100 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 63 дрони були локаційно втрачені, попередньо без негативних наслідків.

Інформації про пошкодження чи руйнування внаслідок падіння уламків збитих дронів на Полтавщині наразі немає.

Напередодні увечері роботу протиповітряної оборони чули й жителі Кременчука.

Нагадаємо, що днями на Полтавщині внаслідок падіння уламків російського збитого дрона пошкоджень зазнали приватні будинки у Миргородському районі.